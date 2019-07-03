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Под Харьковом в масштабное ДТП попал автобус Сумы — Запорожье: двое погибших (фото)
Около города Красноград (Харьковская область) на автодороге Красноград — Перещепино произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Ранее на трассе Львов — Луцк в ДТП погибли два человека, а один попал в больницу.
Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, водителю легкового автомобиля Mercedes — 37-летнему жителю города Сумы — стало плохо за рулем. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Mercedes, который, в свою очередь, столкнулся с рейсовым автобусом сообщением «Сумы-Запорожье».
Сумчанин и его 39-летняя супруга погибли на месте, а 12-летняя дочка попала в больницу с переломом руки. Ее поместили в хирургическое отделение Красноградской больницы, медики говорят, что состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Следствие решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет. Авария произошла в районе села Носовка якобы из-за того, что машина на скорости влетела в кювет и врезалась в дерево.
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