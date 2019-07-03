- 16:07 Волонтеры обнародовали уникальные фото российского комплекса "Зоопарк" на Донбассе
- 15:51 Ребенок может выиграть 500 тысяч гривен
- 15:51 Лидер «Европейской Солидарности» призвал глав европейских стран усилить давление на Россию
- 15:51 Наталью Могилевскую заподозрили в романе со звездой мировой оперы
- 15:49 «Динамо» — «Ботошани»: онлайн-видеотрансляция матча в Австрии
- 15:45 Скандал с лицензией SkyUp: истец выступила с новым требованием
- 15:36 Гид по никотину: что, где, когда?
- 15:23 Трагедия на "Лошарике": появились имена и фото погибших офицеров
- 15:06 Свитолина победила на Уимблдоне россиянку и заставила ее плакать
- 15:05 В Киеве появился странный насильник с фотоаппаратом: что о нем известно
- 14:58 Члены ЦИК от политсилы Порошенко голосовали против регистрации Клюева кандидатом в нардепы
- 14:57 Роскошная вилла и звездные гости: что известно о свадьбе Тодоренко и Топалова
Свитолина победила на Уимблдоне россиянку и заставила ее плакать (фото)
Лучшая украинская теннисистка одесситка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, вышла в третий круг Уимблдона, одного из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 49,4 млн долларов.
Наша соотечественница встречалась во втором раунде с россиянкой Маргаритой Гаспарян (62-я). Две недели назад, 17 июня, теннисистки сыграли между собой в Бирмингеме, и тогда соперница Элины оказалась сильнее — 3:6, 6:3, 4:6. На этот раз матч также складывался не в пользу Свитолиной — первый сет она проиграла, а во втором при равном счете 5:5 россиянка неудачно оступилась, выполняя подачу.
После оказанной помощи Гаспарян продолжила матч, но смогла продержаться лишь один гейм. В итоге, матч завершился отказом соперницы Элины при счете 5:7, 6:5.
Заработок нашей теннисистки за выход в третий круг составил 140 934 долларов. Следующей соперницей Элины станет Мария Саккари из Греции (32-я), которая в двух сетах разобралась с чешкой Марией Боузковой (115-я) — 6:4, 6:1.
Добавим, что во втором круге сыграет еще одна украинка — в среду, 3 июля, Даяна Ястремская (35-я) будет противостоять американке Софии Кенин (28-я).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 15-летняя школьница сенсационно победила на Уимблдоне легендарную Уильямс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!