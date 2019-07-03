Спорт

Свитолина победила на Уимблдоне россиянку и заставила ее плакать (фото)

Лучшая украинская теннисистка одесситка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, вышла в третий круг Уимблдона, одного из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 49,4 млн долларов.

Наша соотечественница встречалась во втором раунде с россиянкой Маргаритой Гаспарян (62-я). Две недели назад, 17 июня, теннисистки сыграли между собой в Бирмингеме, и тогда соперница Элины оказалась сильнее — 3:6, 6:3, 4:6. На этот раз матч также складывался не в пользу Свитолиной — первый сет она проиграла, а во втором при равном счете 5:5 россиянка неудачно оступилась, выполняя подачу.

После оказанной помощи Гаспарян продолжила матч, но смогла продержаться лишь один гейм. В итоге, матч завершился отказом соперницы Элины при счете 5:7, 6:5.

Заработок нашей теннисистки за выход в третий круг составил 140 934 долларов. Следующей соперницей Элины станет Мария Саккари из Греции (32-я), которая в двух сетах разобралась с чешкой Марией Боузковой (115-я) — 6:4, 6:1.

Добавим, что во втором круге сыграет еще одна украинка — в среду, 3 июля, Даяна Ястремская (35-я) будет противостоять американке Софии Кенин (28-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 15-летняя школьница сенсационно победила на Уимблдоне легендарную Уильямс.

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