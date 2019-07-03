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Трагедия на "Лошарике": появились имена и фото погибших офицеров
Министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о пожаре на глубоководном аппарате АС-12 «Лошарик», заявил, что вместе с военными моряками там находились и гражданские лица.
Как сообщают российские СМИ, по его словам, моряки сначала вывели из горящего отсека гражданского, «ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат». При этом он не уточнил, скольким членам экипажа удалось выжить.
Позже появились имена погибших моряков. В мурманском храме «Спас-на-Водах», в среду, 3 июля, будет совершена лития по погибшим на «Лошарике». На сайте храма перечислены имена всех погибших.
«За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Дионисия», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала Baza, во время пожаре на глубоководном аппарате погибли Денис Опарин, Андрей Воскресенский, Николай Филин и Денис Долонский.
Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал фотографию экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Как сообщает «Медуза», погибших российских моряков-подводников власти РФ намерены похоронить на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом погибшим членам экипажа подводной лодки «Курск». Рассматривается возможность похоронить погибших моряков вместе, если этого захотят родные погибших.
Напомним, все 14 моряков, которые погибли при пожаре, служили в войсковой части в Петергофе, пригороде Петербурга. Пожар возник не в глубоководном аппарате, а на самой атомной подводной лодке, которая является носителем аппарата.
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