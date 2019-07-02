Мир

Пожар произошел на подлодке: росСМИ сообщили новые данные о гибели моряков в Баренцевом море

Пожар, вследствие которого погибли 14 российских моряков-подводников, произошел не на глубоководном аппарате, как говорилось ранее, а на атомной подводной лодке, которая была его носителем.

Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на данные сразу двух источников во флоте.

Один из собеседников издания уточнил, что пожар на самом деле произошел на подлодке БС-64 «Подмосковье», в то же время другой источник информирует о пожаре на БС-64 «Оренбург». Обе подлодки являются носителями аппаратов АС-12, известных как «Лошарик».

Стоит отметить, что ранее РБК писало о пожаре именно на глубоководном аппарате. Якобы во время изучения дна произошло короткое замыкание. 14 моряков отравились продуктами горения. Подробнее об аппарате «Лошарик» читайте здесь.



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