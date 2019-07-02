26.00 / 26.24 29.31 / 29.71
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пожар произошел на подлодке: росСМИ сообщили новые данные о гибели моряков в Баренцевом море

20:24 2 июля 2019 29
Атомная подлодка БС-64
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Пожар, вследствие которого погибли 14 российских моряков-подводников, произошел не на глубоководном аппарате, как говорилось ранее, а на атомной подводной лодке, которая была его носителем.

Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на данные сразу двух источников во флоте.

Один из собеседников издания уточнил, что пожар на самом деле произошел на подлодке БС-64 «Подмосковье», в то же время другой источник информирует о пожаре на БС-64 «Оренбург». Обе подлодки являются носителями аппаратов АС-12, известных как «Лошарик».

Стоит отметить, что ранее РБК писало о пожаре именно на глубоководном аппарате. Якобы во время изучения дна произошло короткое замыкание. 14 моряков отравились продуктами горения. Подробнее об аппарате «Лошарик» читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины