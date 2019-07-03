Украина

После того как евродепутаты проголосовали за возвращение российский делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЭ), участились разговоры о сдаче россиянам части Донбасса. Такие слухи усилились после начала разведения сил в Станице Луганской. Некоторые эксперты заговорили о том, что происходит ползучая сдача востока Украины. Действительно ли это так, «ФАКТАМ» рассказал известный блогер и военный эксперт Алексей Арестович.

— Говорят, что разведение сторон — это сдача проссийским боевикам территории Донбасса. Это действительно так?

— Технически это не сдача территорий, потому, что мы находимся всего лишь в километре и за три минуты при необходимости подскочим туда. Кроме того, туда наведена наша артиллерия, осуществляется также контроль и наблюдение с помощью камер. Чисто технически с этим нет проблем, но есть проблема, что это нехорошая тенденция, когда администрация Зелинского хочет примириться с Кремлем на российских условиях. За счет односторонней сдачи украинских позиций. И постепенно тестирует общество на готовность к такой сдаче.

— А возвращение российской делегации в ПАСЕ это тоже тестирование украинского общества?

— Конечно, это та же история. Это два шага на опасном пути по сдаче украинских национальных интересов.

— Если так будет продолжаться дальше, Зеленский сможет удержаться у власти?

— Я боюсь, что он плохо кончит в короткие исторические сроки, судя по тому, как он действует. Уже начались протестные акции на Майдане, так что посмотрим, что будет дальше.

Ранее экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, как Украина может решить вопросы Крыма и Донбасса при помощи президента США Дональда Трампа.

А известный киевский астролог проанализировала гороскопы инаугурации Зеленского и Украины и пришла к выводу, что ни практически несовместимы. Это значит, по словам астролога, что-либо Зеленскому и его команде придется подстраиваться под страну, либо они попытаются подстроить Украину под себя.

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