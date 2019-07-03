- 19:22 У Александра Маслякова могут отобрать права на «КВН»: что произошло
- 19:08 Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в июле
- 19:03 Кейт Миддлтон и Бекхэм-младший: как звездные гости болеют на Уимблдоне
- 19:01 Зеленский плохо кончит, он специально тестирует украинцев на предмет сдачи Донбасса Путину, — Арестович
- 18:54 Экс-переводчика Гройсмана выпустили из СИЗО: что об этом известно
- 18:49 Регистрация Шария и Клюева кандидатами в депутаты ставит под сомнение легитимность избирательного процесса в Украине
- 18:47 19-летняя Ястремская обыграла на Уимблдоне американку российского происхождения
- 18:36 Не загружаются посты и фото: в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой
- 18:34 Лилия Ребрик с мужем предались романтике в Болгарии
- 18:28 Робототехника, мультики, прогулки: чем занимаются дети в лагере Robokids
- 18:14 Шансы выжить небольшие: появились данные о состоянии девушки, которую поджег возлюбленный в Запорожье
- 17:56 Вода лилась как из ведра: в сети показали видео жуткого потопа в украинском супермаркете
Зеленский плохо кончит, он специально тестирует украинцев на предмет сдачи Донбасса Путину, — Арестович
После того как евродепутаты проголосовали за возвращение российский делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЭ), участились разговоры о сдаче россиянам части Донбасса. Такие слухи усилились после начала разведения сил в Станице Луганской. Некоторые эксперты заговорили о том, что происходит ползучая сдача востока Украины.
Действительно ли это так, «ФАКТАМ» рассказал известный блогер и военный эксперт Алексей Арестович.
— Говорят, что разведение сторон — это сдача проссийским боевикам территории Донбасса. Это действительно так?
— Технически это не сдача территорий, потому, что мы находимся всего лишь в километре и за три минуты при необходимости подскочим туда. Кроме того, туда наведена наша артиллерия, осуществляется также контроль и наблюдение с помощью камер. Чисто технически с этим нет проблем, но есть проблема, что это нехорошая тенденция, когда администрация Зелинского хочет примириться с Кремлем на российских условиях. За счет односторонней сдачи украинских позиций. И постепенно тестирует общество на готовность к такой сдаче.
— А возвращение российской делегации в ПАСЕ это тоже тестирование украинского общества?
— Конечно, это та же история. Это два шага на опасном пути по сдаче украинских национальных интересов.
— Если так будет продолжаться дальше, Зеленский сможет удержаться у власти?
— Я боюсь, что он плохо кончит в короткие исторические сроки, судя по тому, как он действует. Уже начались протестные акции на Майдане, так что посмотрим, что будет дальше.
Ранее экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, как Украина может решить вопросы Крыма и Донбасса при помощи президента США Дональда Трампа.
А известный киевский астролог проанализировала гороскопы инаугурации Зеленского и Украины и пришла к выводу, что ни практически несовместимы. Это значит, по словам астролога, что-либо Зеленскому и его команде придется подстраиваться под страну, либо они попытаются подстроить Украину под себя.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!