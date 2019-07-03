Лесь Подервянский матами отреагировал на попытки убрать нецензурщину из украинского языка

Общество и люди

Классик современной украинской литературы, известный писатель Лесь Подервянский в подобающей ему манере отреагировал на инициативу о так называемой «дематюкации» украинского языка. Речь идет о «проекте закона о противодействии сквернословию», автором которого выступила нардеп Ольга Богомолец.

Комментарий Подервянского по этому поводу с нетерпением ждали как поклонники его творчества, так и обычные граждане. Дело в том, что писатель в своих работах активно использует именно нецензурную лексику, что и сделало Леся Подервянского особенным.

«Нужно запретить не слова, а предметы и действия — х. й, п… у и е… я. И все будет хорошо», — приводит его слова журналист Айдер Муждабаев. Пост Муждабаева у себя на страничке в Facebook опубликовал и сам Подервянский.

Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на всю красочность и красивое звучание украинского языка, многие политики позволяют себе использовать в публичной плоскости обсценную лексику. Так, в 2018 году нардеп Олег Барна обматерил журналиста, который уличил его в кнопкодавстве. В 2015 году показательный эпизод случился с Игорем Коломойским, который матами высказался в адрес журналиста «Радио Свобода».

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