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Стало известно, что произошло на борту военного самолета, потерпевшего крушение под Харьковом
Проводится расследование инцидента с крушением военного самолета Л-39, которым пилотировал курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Напомним, самолет потерпел крушение накануне вечером во время учебного самостоятельного полета по маршруту.
Курсант сейчас находится в медчасти учебного заведения, его состояние удовлетворительное. Пилота планируют допустить к дальнейшим полетам.
В Госбюро расследований, которое занимается этим делом, уточнили, что во время полета третьекурсника по маршруту в самолете сработал датчик «пожар». По команде руководителя полетами курсант катапультировался и успешно приземлился при помощи парашюта.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото с места крушения самолета Л-39.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...