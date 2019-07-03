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Происшествия

Стало известно, что произошло на борту военного самолета, потерпевшего крушение под Харьковом

16:58 3 июля 2019 157
Л-39
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Проводится расследование инцидента с крушением военного самолета Л-39, которым пилотировал курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Напомним, самолет потерпел крушение накануне вечером во время учебного самостоятельного полета по маршруту.

Курсант сейчас находится в медчасти учебного заведения, его состояние удовлетворительное. Пилота планируют допустить к дальнейшим полетам.

В Госбюро расследований, которое занимается этим делом, уточнили, что во время полета третьекурсника по маршруту в самолете сработал датчик «пожар». По команде руководителя полетами курсант катапультировался и успешно приземлился при помощи парашюта.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото с места крушения самолета Л-39.

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