- 19:22 У Александра Маслякова могут отобрать права на «КВН»: что произошло
- 19:08 Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в июле
- 19:03 Кейт Миддлтон и Бекхэм-младший: как звездные гости болеют на Уимблдоне
- 19:01 Зеленский плохо кончит, он специально тестирует украинцев на предмет сдачи Донбасса Путину, — Арестович
- 18:54 Экс-переводчика Гройсмана выпустили из СИЗО: что об этом известно
- 18:49 Регистрация Шария и Клюева кандидатами в депутаты ставит под сомнение легитимность избирательного процесса в Украине
- 18:47 19-летняя Ястремская обыграла на Уимблдоне американку российского происхождения
- 18:36 Не загружаются посты и фото: в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой
- 18:34 Лилия Ребрик с мужем предались романтике в Болгарии
- 18:28 Робототехника, мультики, прогулки: чем занимаются дети в лагере Robokids
- 18:14 Шансы выжить небольшие: появились данные о состоянии девушки, которую поджег возлюбленный в Запорожье
- 17:56 Вода лилась как из ведра: в сети показали видео жуткого потопа в украинском супермаркете
Шансы выжить небольшие: появились данные о состоянии девушки, которую поджег возлюбленный в Запорожье
Девушка, которую поджег в Запорожье гражданский муж, находится в очень тяжелом состоянии. Ее госпитализировали с 90 процентами ожогов тела.
Зовут пострадавшую Анастасия Ковалева, ей всего 22 года. По словам мамы Анастасии, врачи дали ее дочери сутки на выживание.
Сейчас девушке нужны медикаменты и много крови для переливания. Родные обращаются ко всем, кто может помочь, прийти в 5-ю городскую больницу на ул. Победы, 80.
Мужчину зовут Виталий, ему 28 лет, он из Донецкой области. Как рассказали знакомые пары, они встречались около года. Он нигде не работал. И часто ревновал свою гражданскую жену.
По словам одной из подруг девушки, она казалась счастливой. Часто в Instagram публиковала фотографии с поджигателем, писала о подарках, которые он ей якобы дарил.
Полиция задержала мужчину. Открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство».
Ранее «ФАКТЫ» писали о жителе села Косино (Мукачевский район Закарпатской области), который облил бензином дом, машину и себя, а затем поджег. А также о подобном случае в Киеве, где мужчина поджег квартиру экс-супруги. В помещении в это время находилась она сама, ее мать и 10-летний сын. Часть подожженного помещения, двери соседней квартиры и коридор подъезда выгорели дотла.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!