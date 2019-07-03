Происшествия

Девушка, которую поджег в Запорожье гражданский муж, находится в очень тяжелом состоянии. Ее госпитализировали с 90 процентами ожогов тела.

Зовут пострадавшую Анастасия Ковалева, ей всего 22 года. По словам мамы Анастасии, врачи дали ее дочери сутки на выживание.

Сейчас девушке нужны медикаменты и много крови для переливания. Родные обращаются ко всем, кто может помочь, прийти в 5-ю городскую больницу на ул. Победы, 80.

Мужчину зовут Виталий, ему 28 лет, он из Донецкой области. Как рассказали знакомые пары, они встречались около года. Он нигде не работал. И часто ревновал свою гражданскую жену.

По словам одной из подруг девушки, она казалась счастливой. Часто в Instagram публиковала фотографии с поджигателем, писала о подарках, которые он ей якобы дарил.

Полиция задержала мужчину. Открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство».

Ранее «ФАКТЫ» писали о жителе села Косино (Мукачевский район Закарпатской области), который облил бензином дом, машину и себя, а затем поджег. А также о подобном случае в Киеве, где мужчина поджег квартиру экс-супруги. В помещении в это время находилась она сама, ее мать и 10-летний сын. Часть подожженного помещения, двери соседней квартиры и коридор подъезда выгорели дотла.

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