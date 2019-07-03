Мир

Не загружаются посты и фото: в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой

Пользователи популярных социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, а также мессенджера WhatsApp из ряда стран жалуются на сбои в работе сервисов. Напомним, в начале июня в Европе и США уже сообщали о проблемах в работе Instagram.

О технических неполадках свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения и сбои на популярных интернет-ресурсах. Сначала о проблемах сообщили пользователи Instagram.

По информации сайта Downdetector, 82% юзеров испытывают трудности с лентой публикаций, 9% — с сайтом, а 8% не могу войти в учётную запись.

Проблема в основном затронула восточный регион США и западную часть Европы.

Перебои достигли пика в 16:30 по киевскому времени.

Позже сбой затронул и другие продукты Facebook: социальную сеть, а также Facebook Messenger и WhatsApp.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобных сбоях в работе популярных приложений. В марте 2019 года Марк Цукерберга сообщил о том, как в ближайшие два года намерен изменить работы Facebook, Instagram и WhatsApp. В то же время сооснователь Facebook Крис Хьюз призвал американские власти лишить Цукерберга монопольных позиций на рынке. Он предложил вывести популярное приложение для обмена фотографиями Instagram и мессенджер WhatsApp из-под контроля Facebook.

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