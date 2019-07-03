19-летняя Ястремская обыграла на Уимблдоне американку российского происхождения

Спорт

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская (35-я позиция в рейтинге WTA) продолжает успешное выступление на Уимблдоне, одно миз четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 49,4 млн долларов, где наша соотечественница впервые в карьере выступает в основной сетке.

Во втором круге 19-летняя украинка играла с рожденной в Москве, но эмигрировавшей еще в младченческом возрасте вместе с родителями в США Софией Кенин (28-я), с которой ранее на кортах не пересекалась. Уступая по ходу встречи теннисистке, в свое время занимавшей второе место в юниорском рейтинге среди девочек, Уступая по ходу первого сета, Даяна смогла проявить характер, за счет мощной подачи и агрессивного приема переломив ход партии в свою пользу. Во втором сете американка смогла отыграться, а в решающей партии все решила единственная ошибка Кенин на подаче — итоговый счет 7:5, 4:6, 6:3 в пользу нашей соотечественницы.

Таким образом, Ястремская, повторившая свой личный рекорд на турнирах серии «Большого шлема» (ранее юная теннисистка доходила до третьего круга лишь на Открытом чемпионате Австралии в нынешнем году), присоединилась к Элине Свитолиной, которая также пробилась в третий круг, заставив плакать российскую соперницу, и гарантировала себе 140 934 долларов призовых. В следующем раунде нашу соотечественницу ожидает встреча со швейцаркой Викторией Голубич (81-я), которая в двух сетах справилась с Юлией Путинцевой из Казахстана (39-я) — 6:4, 7:6 (3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 15-летняя школьница сенсационно победила на Уимблдоне легендарную Уильямс.

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