Украина

Активисты партии «Европейская Солидарность» пикетируют Центральную избирательную комиссию с требованием отменить регистрацию кандидатами в народные депутаты Украины одиозного антиукраинского блогера Анатолия Шария и бывшего главу администрации Януковича Андрея Клюева.

Партия «Европейская Солидарность» обратилась в ЦИК с письмом, в котором призвала комиссию пересмотреть решение о регистрации этих лиц кандидатами на выборах 21 июля, в частности, ввиду того, что они в течение последних 5 лет не проживали в Украине. Андрей Клюев бежал из Украины сразу за своим патроном, против него в Украине возбуждено уголовное дело. Анатолий Шарий, который также находится под следствием, скрывался в странах Европы.

«То, что сейчас происходит в ЦИК, напоминает то, что сейчас происходит по всей стране. Возвращаются реваншисты, которые привели к кровавым событиям 2013−2014 годов. „Европейская Солидарность“ делает все, чтобы эти люди не вернулись во власть. Сегодня мы требуем от ЦИК снять с регистрации чрезвычайно одиозных людей, сепаратистов, фамилии которых знает вся страна. Это Клюев и Шарий, которых, кстати, разыскивают правоохранительные органы. Участие в выборах в Верховную Раду подобных персонажей делегитимизирует сам избирательный процесс в Украине, и это может отразиться на признании выборов мировым сообществом», — отметил политолог, кандидат в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» Сергей Таран.

«Я хочу напомнить украинцам, кто эти люди, потому что за 5 лет это немного забылось. К власти рвутся представители режима Януковича, который ограбил Украину на 40 000 000 000 долларов. Эти люди фактически привели в Украину агрессора, привели в Украину войну, которая уже унесла тысячи жизней защитников нашей страны и гражданских лиц. 5 лет они не могли приехать в Украину, потому что боялись сесть в тюрьму. Сейчас они получили молчаливый сигнал от новой власти: можно не бояться, регистрироваться. Первым приехал Портнов, он показал своим примером, что никаких угроз нет. Далее подтянулись другие», — отметила народный депутат Украины, кандидат от"Европейской Солидарности" Татьяна Черновол.

«Европейская Солидарность» надеется, что Центральная избирательная комиссия отменит свое решение о регистрации Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты Украины.



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