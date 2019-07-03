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Экс-переводчика Гройсмана выпустили из СИЗО: что об этом известно
Бывшего переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, которого обвиняют в государственной измене и поддержке тесных связей с российскими спецслужбами, освободили из-под стражи и отправили под домашний арест. Такое решение принял Голосеевский районный суд Киева.
«Суд удовлетворил наше ходатайство и сегодня изменил меру пресечения Ежову на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля», — сообщил «Українським Новинам» его адвокат Валентин Рыбин.
Адвокат отметил, что защита ходатайствовала о смене меры пресечения, в том числе и на основании решения Конституционного Суда от 25 июня, которым было признано неконституционным избрание для подозреваемых в государственной измене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.
Напомним, Ежов был задержан в декабре 2017 года на рабочем месте. Ему инкриминируют шпионаж в пользу России. Если вину докажут, Ежову грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители обвиняют его в передаче спецслужбам России материалов о встречах премьера с иностранными чиновниками, в частности с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и верховным представителем Европейского Союза Федерикой Могерини.
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