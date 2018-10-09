Обмен не состоится: экс-переводчик Гройсмана отказывается от обмена на Романа Сущенко (видео)

Украина

Экс-переводчик премьер-министра Станислав Ежов, которого обвиняют в государственной измене и поддержке тесных связей с российскими спецслужбами, отверг идею своего обмена на украинского дипломата Романа Сущенко, несправедливо осужденного в РФ. Об этом пишет Zik.

«Я не получал никаких предложений относительно обмена. Да и вряд ли согласился бы на такое, учитывая, что я не осужден и ожидаю быть полностью оправданным за отсутствием в моих действиях состава преступления»,— заявил экс-переводчик Владимира Гройсмана.

Сторона обвинения убеждена: Ежов записывал на диктофон разговоры личных встреч Владимира Гройсмана с высшим руководством иностранных стран и передавал агрессору. А уже известная электронная почта — «Елена прекрасная» — принадлежит разведывательному центру Российской Федерации.

«Есть соответствующая официальная информация Кабмина о том вреде, который могла нанести и, возможно, еще нанесет та информация, которую передавал Ежов, собирая ее в Кабинете министров, используя при этом свое служебное положение, и передавал ее иностранной контрразведке»,— утверждает прокурор Игорь Кринин.

Это могли быть данные по обороне страны, выборов в ОРДЛО и отношений с агрессивным соседом, добавляют прокуроры. Однако адвокаты настаивают: информация встреч не содержала грифа секретно. А значит вины нет.

«Запись этой информации, разговоров и встреч не регламентируется и не запрещается»,— убеждает адвокат Валентин Рыбин.

Действительно записывал ли разговоры руководства, зачем и кому их передавал — сам подсудимый пока не говорит. Обещает объяснить впоследствии. Дело называет политическим. Мол, все из-за его несогласия с политикой правительства в части евроинтеграции. И называет себя пленником Украины.

«Единственное, на что рассчитывает сторона обвинения — „мариновать“ в тюрьме, пока я и другие политзаключенные Украины не пойдут на сделку со следствием и не признают собственной вины»,— заявил Станислав Ежов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ежов был задержан в декабре 2017 года на рабочем месте. Ему инкриминируют шпионаж в пользу России. Если вину докажут, Ежову грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решением суда до 1 ноября экс-переводчик останется в СИЗО. Уголовное производство в отношении подозреваемого открыто по статье о государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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