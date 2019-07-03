- 19:22 У Александра Маслякова могут отобрать права на «КВН»: что произошло
- 19:08 Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в июле
- 19:03 Кейт Миддлтон и Бекхэм-младший: как звездные гости болеют на Уимблдоне
- 19:01 Зеленский плохо кончит, он специально тестирует украинцев на предмет сдачи Донбасса Путину, — Арестович
- 18:54 Экс-переводчика Гройсмана выпустили из СИЗО: что об этом известно
- 18:49 Регистрация Шария и Клюева кандидатами в депутаты ставит под сомнение легитимность избирательного процесса в Украине
- 18:47 19-летняя Ястремская обыграла на Уимблдоне американку российского происхождения
- 18:36 Не загружаются посты и фото: в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой
- 18:34 Лилия Ребрик с мужем предались романтике в Болгарии
- 18:28 Робототехника, мультики, прогулки: чем занимаются дети в лагере Robokids
- 18:14 Шансы выжить небольшие: появились данные о состоянии девушки, которую поджег возлюбленный в Запорожье
- 17:56 Вода лилась как из ведра: в сети показали видео жуткого потопа в украинском супермаркете
У Александра Маслякова могут отобрать права на «КВН»: что произошло
Представители Сергея Муратова, одного создателей легендарного Клуба Веселых и Находчивых (КВН), обратились с иском в суд по интеллектуальным правам города Москвы, в котором оспаривают незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Как сообщает Super, несмотря на то, что сам Муратов ушел из жизни 4 года назад, его семье по завещанию достались исключительные авторские права на КВН.
Представители семьи Муратова и бывший партнер Маслякова — Дмитрий Иванов, руководящий фирмой «Группа 7», собираются публично отстоять авторские права на КВН, придуманный в 1961 году. Известно, что владельцем всех прав на «Клуб веселых и находчивых» с 1986 года по нынешнее время считается Александр Масляков.
Издание сообщает, что заявление уже приняли к производству. Первые слушания громкого процесса состоятся в Москве в августе.
Сторона Маслякова отреагировала на это параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 миллиона рублей за… использование товарного знака «КВН» в документальном фильме об истории легендарной телевизионной программы, размещенной в YouTube.
Напомним, в КВН начинал свою артистическую карьеру нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который позже отказался от заманчивого предложения Маслякова остаться редактором в программе, а криворожскую команду КВН распустить.
Отметим, недавно нового президента потроллили его коллеги по игре в Клубе Веселых и Находчивых. Клип под названием «Генералы песчаной карьеры» команда КВН ДГУ (единственный в мире театр КВН) выложила в YouTube 20 июня — ровно через месяц после инаугурации новоизбранного президента.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?