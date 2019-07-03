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У Александра Маслякова могут отобрать права на «КВН»: что произошло

Представители Сергея Муратова, одного создателей легендарного Клуба Веселых и Находчивых (КВН), обратились с иском в суд по интеллектуальным правам города Москвы, в котором оспаривают незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Как сообщает Super, несмотря на то, что сам Муратов ушел из жизни 4 года назад, его семье по завещанию достались исключительные авторские права на КВН.

Представители семьи Муратова и бывший партнер Маслякова — Дмитрий Иванов, руководящий фирмой «Группа 7», собираются публично отстоять авторские права на КВН, придуманный в 1961 году. Известно, что владельцем всех прав на «Клуб веселых и находчивых» с 1986 года по нынешнее время считается Александр Масляков.

Издание сообщает, что заявление уже приняли к производству. Первые слушания громкого процесса состоятся в Москве в августе.

Сторона Маслякова отреагировала на это параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 миллиона рублей за… использование товарного знака «КВН» в документальном фильме об истории легендарной телевизионной программы, размещенной в YouTube.

Напомним, в КВН начинал свою артистическую карьеру нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который позже отказался от заманчивого предложения Маслякова остаться редактором в программе, а криворожскую команду КВН распустить.

Отметим, недавно нового президента потроллили его коллеги по игре в Клубе Веселых и Находчивых. Клип под названием «Генералы песчаной карьеры» команда КВН ДГУ (единственный в мире театр КВН) выложила в YouTube 20 июня — ровно через месяц после инаугурации новоизбранного президента.

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