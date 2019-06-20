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Украина

"За что вы выбрали меня, за что?": Зеленского потроллили острой песней (видео)

14:15 20 июня 2019 34
Зеленский
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Клип под названием «Генералы песчаной карьеры» команда КВН ДГУ (единственный в мире театр КВН) выложила в YouTube 20 июня — ровно через месяц после инаугурации новоизбранного президента. Авторы текста — Евгений Гендин и Григорий Гельфер.

Это стеб высшей пробы над всем нашим политикумом. И смех сквозь слезы. И диагноз. «Всем досталось», — пишут в комментариях.

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Судя по всему, остроумный текст скоро разберут на цитаты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналисты побывали дома у родителей Зеленского.

Фото pravda.com.ua.

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