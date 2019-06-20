- 14:16 "Шел бы он, этот царь": в Крыму комментируют прямую линию Путина
- 14:15 "За что вы выбрали меня, за что?": Зеленского потроллили острой песней
- 14:05 USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме
- 13:54 В Полтаве массово тонут люди, среди утопленников — студент из Йемена
- 13:51 Жара усилится: синоптик дала прогноз погоды на 21 июня
- 13:51 Прямая линия с Путиным: в сети указали на явный прокол пропагандистов
- 13:50 Филарет отказался от Томоса и восстановил УПЦ КП
- 13:35 В Одессе пропала еще одна несовершеннолетняя
- 13:25 Опять лапши навешает: "Прямую линию" Путина высмеяли яркими карикатурами
- 13:23 Город словно вымер: появились удручающие фото и видео Донецка
- 13:18 Как живут родители Зеленского
- 13:05 Улыбку лучше приберечь: при встрече с Путиным Зеленскому надо следить за своими жестами
"За что вы выбрали меня, за что?": Зеленского потроллили острой песней (видео)
Клип под названием «Генералы песчаной карьеры» команда КВН ДГУ (единственный в мире театр КВН) выложила в YouTube 20 июня — ровно через месяц после инаугурации новоизбранного президента. Авторы текста — Евгений Гендин и Григорий Гельфер.
Это стеб высшей пробы над всем нашим политикумом. И смех сквозь слезы. И диагноз. «Всем досталось», — пишут в комментариях.
Читайте также: У Зеленского решили сменить название Администрации президента
Судя по всему, остроумный текст скоро разберут на цитаты.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналисты побывали дома у родителей Зеленского.
Фото pravda.com.ua.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!