Общество и люди

«Европейская Солидарность» приглашает всех неравнодушных под Конституционный суд: 4 июля там рассмотрят отмену закона о люстрации

В четверг, 4 июля, в 9:30 активисты партии «Европейская Солидарность» проведут акцию против отмены закона о люстрации. Об этом говорится в заявлении политсилы.

«4 июля Конституционный Суд рассмотрит Закон Украины «Про очищення влади». Результатом может стать отмена люстрации в Украине.

Это означает, что все чиновники Януковича смогут вернуться на высокие государственные должности. Соскучились по Азаровым? Давно не видели Богатыреву? А Клюев уже собирается в Украину. Когда-то это казалось фантастикой, но теперь и возврат самого Януковича становится все более реальным.

Стоит Конституционному суду отменить закон «Про очищення влади», как все пророссийские политики смогут восстановиться в своих должностях. И через суды заставить Украину выплатить им денежную компенсацию за все эти годы.

Кроме того, 4 июля КС рассмотрит также некоторые положения закона о декоммунизации.

Партия «Европейская Солидарность» категорически против отмены люстрации, ведь именно этого хотят реваншисты. Мы будем и завтра, и в дальнейшем защищать право украинцев жить в своем государстве, право на свою историю. Поэтому отмену статей закона о декоммунизации мы также считаем недопустимым. Наши активисты, депутаты, кандидаты завтра будут под КС чтобы четко заявить позицию: мы защитим страну от реванша пророссийских сил.

Мы не сдадимся, пока голос украинцев не будет услышан! Сторонникам Януковича не место на государственных должностях".

Как сообщает пресс-служба партии, 4 июля, в 9:30 народные депутаты, волонтеры, представители молодежного крыла и все неравнодушные граждане соберутся под стенами Конституционного суда в столице по адресу: ул. Жилянская, 14.



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