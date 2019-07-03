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Мир

В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек знаменитого виски Jim Beam

22:40 3 июля 2019 26
Бутылки с бурбоном
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 3 июля, в американском штате Кентукки произошел масштабный пожар на двух складах компании Beam Global Spirits & Wine. Она известна во всем мире, как производитель популярной марки бурбона Jim Beam. Фирма была основана еще в 1795 году. Как сообщает телеканал CBS, пожарные смогли ликвидировать огонь только на одном из складов. Пожар на втором продолжается. По предварительной версии, причиной возгорания стала молния.

Пожар на складе с бочками бурбона

На горящем складе хранились 45 тысяч бочек бурбона. Это свыше 7 миллионов литров отборного виски из кукурузы.

Отмечается, что пожар начался накануне Дня независимости США, который празднуется ежегодно 4 июля.

Чудом никто не пострадал. Размер нанесенного ущерба пока не называется. В компании заявили, что бурбон был сравнительно молодой, следовательно, его цена не очень высока.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре на складах секонд-хенда под Киевом.

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