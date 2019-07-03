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В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек знаменитого виски Jim Beam
В среду, 3 июля, в американском штате Кентукки произошел масштабный пожар на двух складах компании Beam Global Spirits & Wine. Она известна во всем мире, как производитель популярной марки бурбона Jim Beam. Фирма была основана еще в 1795 году. Как сообщает телеканал CBS, пожарные смогли ликвидировать огонь только на одном из складов. Пожар на втором продолжается. По предварительной версии, причиной возгорания стала молния.
На горящем складе хранились 45 тысяч бочек бурбона. Это свыше 7 миллионов литров отборного виски из кукурузы.
Отмечается, что пожар начался накануне Дня независимости США, который празднуется ежегодно 4 июля.
Чудом никто не пострадал. Размер нанесенного ущерба пока не называется. В компании заявили, что бурбон был сравнительно молодой, следовательно, его цена не очень высока.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре на складах секонд-хенда под Киевом.
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