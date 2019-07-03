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Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне,- СМИ
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан покусал полицейского в Великобритании. Об этом сообщает МК.
Уточняется, что констебль Росс Сэмбрук пытался помешать юноше покончить с собой. Полиция застигла Назарбаева-младшего в чужой квартире, а укус был «очень серьезным».
Против молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений, которое рассмотрит королевский суд лондонского района Саутуарк.
В то же время казахстанский портал Zakon. kz, сообщил, что все происходило в квартире знакомой Айсултану девушки. Она попросила его залезть туда, так как захлопнула дверь. Но молодого человека увидел кто-то из жильцов и вызвал полицию. Полиция не стала слушать Назарбаева-младшего, вела себя грубо.
Напомним, Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери первого президента Казахстана Дариги. Сейчас она возглавляет Сенат республики.
Ранее в мае сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко познакомил Нурсултана Назарбаева с сотрудницей своей службы протокола Дарьей Шманай. Однако бывший лидер Казахстана это предложение не принял.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 июня в Казахстане состоялись досрочные президентские выборы. Их выиграл исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев.
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