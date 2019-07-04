Американские врачи доказали, что кофе спасает от алкогольного цирроза печени

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Кофе может влиять на состояние печени и препятствовать возникновению проблем, вызванных употреблением алкоголя. Об этом говорится в отчете Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, пишет Медикфорум.

Отмечаетсяя, что американские ученые из пришли к выводу, что кофе способствует защите печени от развития цирроза в связи со злоупотреблением алкоголем.

«Цирроз способен стать фактором смертельного исхода и потому так важно, что риск развития цирроза может быть уменьшен за счет потребления кофе — доступного и хорошо переносимого напитка», — заметил соавтор проекта, доктор Оливер Кеннеди.

Авторами проекта были проанализированы данные 14 208 человек в возрасте от 45 до 64 лет, за которыми наблюдали более двадцати лет. В результате ученые определили, что печень любителей кофе лучше защищена от опасных последствий алкогольных возлияний.

Специалистами была установлена прямая корреляция между количеством потребляемого людьми кофе и снижением риска развития цирроза печени, возникающего из-за избыточной алкоголизации.

2 чашки кофе в день снижали риск цирроза на 44%,

3 чашки кофе — на 57%,

4 чашки кофе — на 65%.

По мнению исследователей, для более ощутимого эффекта кофе должен быть без молока или сливок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые из Лундского университета (Швеция) провели исследование с участием 300 женщин, употребляющих кофе и выяснили, что бодрящий напиток понижает выработку гормона эстрогена. Это, по их мнению, свидетельствует, что размер груди у женщин может быть связан с любовью к кофе.

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