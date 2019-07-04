Селена Гомес удивила поклонников пляжными фото в купальнике

Шоу-бизнес

Любители фотографий в неожиданных местах засняли известную певицу Селену Гомес на отдыхе в купальнике, разочаровав фанатов целлюлитом на ее бедрах. Об этом пишет «Стархит».

От камер репортеров не укрылось, что певица вновь поправилась. Селена наслаждалась отдыхом в белом закрытом купальнике, но даже в нем был заметен округлившийся живот артистки, ее располневшие бедра и целлюлит. Фотографии оказались в Интернете и стали поводом для дискуссии пользователей. Многие поклонники не сразу узнали кумира.

«Это Селена? Я не верю. Может, кто-то похожий?» — удивлялись комментаторы.

«Абсолютно неузнаваема. На дорожке она совсем не такая, там ноги худые, живота не было», — отмечали пользователи. «Человек перенес тяжелую операцию, наверняка, она до сих пор на гормональных препаратах, не стоит злорадствовать», — заступились за звезду поклонники.

Большинство пришло к выводу, что для выходов в свет певица надевает утягивающее белье, иначе платья сидели бы на ней по-другому. Пользователи сошлись во мнении, что не стоит осуждать артистку, которая столько пережила и все еще восстанавливает здоровье.

Действительно, последние годы были нелегкими для звезды.

Селена Гомес страдала не только из-за разрыва с Джастином Бибером и критики окружающих, но и из-за проблем со здоровьем. Еще в 2011-м певицу экстренно госпитализировали после тяжелого пищевого отравления. В 2013-м артистка призналась, что больна волчанкой, и вскоре ей понадобился курс химиотерапии, чтобы справиться с недугом. Дальше становилось только хуже: Селена впала в депрессию, поставив под угрозу большое мировое турне.

Не найдя иного выхода, Гомес отправилась на реабилитацию в отдаленное от города христианское поселение. Здоровье певицы не улучшилось, ей понадобилась пересадка почки, и близкая подруга звезды даже согласилась стать донором, чтобы помочь Селене. После нескольких нервных срывов, резкого набора веса из-за приема гормональных препаратов и расстройства пищевого поведения артистка взяла себя в руки и начала новую жизнь. Так, ее замечали на пробежках, горнолыжных курортах, в фитнес-клубах. Пару месяцев назад очевидцы восхищались постройневшей и подтянутой исполнительницей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Селена Гомес удивила рискованным нарядом, который лишь чудом удерживался на ее пышной груди.

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