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Под Киевом нашли мертвой гардеробщицу Верховной Рады
Работницу гардероба Верховной Рады нашли мертвой. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
«3 июля в Макаровском районе нашли женщину, которая предварительно считалась без вести пропавшей. На прошлой неделе она поехала на дачу и не вернулась. Проводились оперативно-розыскные мероприятия. Ее нашли знакомые, которые прочесывали местность после исчезновения. В кукурузном поле», — рассказал спикер полиции Киевской области Николай Жукович.
Погибшей оказалась 65-летняя Антонина Шпир, которая работала в гардеробе Верховной Рады, сообщает «Украинская правда».
Она пропала 29 июня. Жукович сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»).
По его словам, о причине смерти можно будет говорить после заключения экспертов.
«Видимых признаков насильственных действий не было, но на шее есть борозда, будто ее душили. Однако от чего наступила смерть, станет известно, когда заключение даст судебно-медицинская экспертиза», — сказал представитель полиции.
Как писали «ФАКТЫ», в мае жильцы дома по улице Ромена Роллана около полудня обнаружили на лестничной клетке мертвого мужчину. Как рассказали соседи погибшего, несколько часов назад ему стало плохо, на дом вызывали «скорую». Однако мужчина тогда отказался от помощи медиков.
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