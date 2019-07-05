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В Киеве задержали «оборонщика», продававшего военные секреты разведке РФ
Шевченковский районный суд города Киева арестовал сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, который передавал российской разведке информацию военного характера. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Следствием установлено, что работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории Российской Федерации в 2014 году был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с целью сбора и передачи информации военного характера для использования во время проведения подрывной деятельности против Украины
В дальнейшем, на выполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение он собирал и передавал информацию относительно количественного и качественного состава военной техники Вооруженных сил Украины, которая поступала на ремонт в государственное оборонное предприятие, состояния ее боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретным воинским частям и другие сведения военного характера.
Подозреваемого задержали 3 июля при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении РФ. У него изъяли флеш-носители и мобильные телефоны с информацией, которую злоумышленник должен был передать сотруднику ГУ ГШ ВС РФ во время очередной встречи в Воронеже. В тот же день ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
«04.07.2019 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7 млн грн», — говорится в сообщении.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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