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В измаильском СИЗО под Одессой арестанты устроили бунт из-за клопов (видео)
В городе Измаиле, на юге Одесской области, несколько десятков людей, находящихся в местном следственном изоляторе, объявили головку, таким образом выражая протест против нечеловеческих условий содержания в камерах. Об этом сообщил известный одесский общественник Юрий Дьяченко.
По его словам, в камерах, помимо значительной сырости и плесени на стенах, еще и множество клопов и муравьев, с которыми никто не борется.
«Клопы стаями бегают, — рассказывает общественник. - Духота, люди не спят, происходят нервные срывы. Кроме того, есть лишь одно окно, через которое поступает воздух при температуре более 40 градусов. Напротив окна постоянно топят какую-то печь, весь дым идет в это единственное окно… Новым людям, попавшим туда, выдают только матрац с клопами, весь в крови…»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 27 мая в одесской исправительной колонии № 51 заключенные устроили бунт из-за плохих условий содержания и некачественной еды. Пострадали 13 сотрудников колонии. После инцидента это учреждение решили расформировать.
Позже представители уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека нашли в этой колонии множество нарушений и выявили факты жестокого обращения с осужденными.
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