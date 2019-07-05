Стиль жизни

Лето — прекрасное время года для того, чтобы укрепить свое здоровье. Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов» и постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ советует позаботиться о своей иммунной системе, пройти профилактические процедуры, чтобы в отличной форме подойти к осеннему периоду и началу холодов. (Ранее Хаял Алекперов составил любовный гороскоп на июль для всех знаков зодиака.) — Старайтесь быть активными, — посоветовал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Хаял. — Занимайтесь физическими упражнениями, гуляйте на свежем воздухе, плавайте, ешьте побольше овощей и фруктов, просто получайте удовольствие от жизни! Поскольку наше здоровье напрямую связано с нашими эмоциями.

Овны

Месяц может оказаться непростым для Овнов в плане самочувствия. В этот период ваш иммунитет будет весьма ослаблен, а потому есть большой риск подхватить простуду или столкнуться с обострением хронических заболеваний. Совет звезд — избегать чрезмерных нагрузок, большого скопления людей, стараться чаще отдыхать и вести здоровый образ жизни.

Тельцы

Середина лета — благоприятное время для Тельцов, чтобы заняться собой и своим здоровьем. Все начинания, которые касаются профилактики хронических недугов или борьбы с вредными привычками, будут успешны. Главное при этом — сделать первый шаг в этом направлении и не идти на поводу у своей лени! Помните, что забота о собственном здоровье никогда не бывает чрезмерной.

Близнецы

В этом месяце самым уязвимым местом Близнецов станет голова. Преследующие представителей знака головные боли и мигрени, скорее всего, будут следствием сильной загруженности в сфере карьеры. И чтобы не выпасть из колеи в самый неподходящий момент, старайтесь почаще гулять на свежем воздухе, хорошо высыпаться и правильно планировать физическую нагрузку.

Раки

В этом месяце на Раков одновременно может свалиться масса дел, что сулит ответственным и трудолюбивым представителям знака немало переживаний. В связи с этим возможны проблемы с пищеварением. Но они появятся исключительно на нервной почве. А потому старайтесь избегать смелых гастрономических экспериментов и не забывайте о правильном питании. И, конечно, следите за состоянием своей нервной системы.

Львы

В начале месяца Львы могут столкнуться с обострениями хронических заболеваний. И будет лучше заранее заняться их профилактикой, чтобы избежать впоследствии осложнений. В середине июля у представителей знака наконец-то появится время для отдыха. Но вот экстремальных видов спорта все же лучше избегать: высока вероятность получить травму.

Девы

Мнительные и ответственные Девы в этот период могут совершить немало досадных промахов в работе вследствие накопившейся за долгое время усталости. Из-за чего представители знака могут переживать и даже впасть в депрессию. Совет звезд — проще относиться к происходящим событиям. Помните, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Весы

Середина лета сулит активным Весам немало забот. Но звезды советуют не отказывать себе в качественном отдыхе. Это — лучшая инвестиция для отличного самочувствия в данный период. Чтобы со всем справиться и избежать переутомления, нужно лишь правильно спланировать свое время и не хвататься за все дела одновременно. Помните, что все равно всего не переделать.

Скорпионы

В июле перед представителями знака Скорпион откроется немало новых возможностей и перспектив. Но вместе с этим появятся и очередные поводы для волнения. А это может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Совет звезд — чаще старайтесь переключать внимание на свое хобби, которое может вас успокоить. Каждый вечер перед сном выходите на прогулку. И, конечно же, не откладывайте визит к врачу, если чувствуете недомогание.

Стрельцы

Активным и жизнерадостным представителям знака в этом месяце стоит остерегаться травм. Будьте осторожны, внимательны и старайтесь «спешить медленно». Особенно, если речь идет о бытовых вопросах — вроде мелкого ремонта, который вы делаете своими силами, или генеральной уборки. Приступая к какому-то заданию, несколько раз проверьте, насколько вы себя обезопасили.

Козероги

В этом месяце Козерогам следует обратить особое внимание на свое здоровье и по возможности заняться укреплением иммунитета. К сожалению, простудные заболевания и вирусы могут досаждать вам уже с начала июля. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятных моментов, стоит начать принимать витаминные комплексы, закаливаться и заниматься спортом.

Водолеи

Трудолюбие и максимализм, которые присущи представителям этого знака, в июле могут стать главной причиной проблем со здоровьем. Поскольку переживания по поводу невыполненных обязательств или неидеального, с точки зрения Водолеев, результата работы неминуемо приведут к серьезным нервным срывам. А потому старайтесь не переоценивать свои силы, объективно смотреть на вещи и не взваливать на плечи слишком много.

Рыбы

Многие представители знака Рыб в этом месяце задумаются о перемене образа жизни — займутся спортом и попытаются избавиться от вредных привычек. И, следует отметить, что расположение звезд сулит им большой успех в подобных начинаниях. Главное при этом — сделать первый шаг в данном направлении и побороть свою лень.

Ранее гороскоп на июль «ФАКТАМ» эксклюзивно предоставила известный астропсихолог Валентина Виттрок. Она также назвала благоприятные и опасные даты июля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter