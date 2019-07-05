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Знаменитый Бессарабский рынок Киева полностью отказался от полиэтилена и пластика
Столичный Бессарабский рынок отказался от использования полиэтилена и пластика, заявив о начале перехода на бумажную тару. Это произошло в 107-ю годовщину «Бессарабки», совпавшей с Международным днем отказа от полиэтиленовых пакетов.
«Субъекты хозяйствования на рынке начнут отпускать товар в бумажной таре в соответствии с его специфики. Предприятие закупило несколько разновидностей бумажной тары (контейнеры и стаканы для ягод, сухофруктов, орехов и другой мелкой продукции, несколько видов пакетов; специальная оберточная бумага) и реализовало среди торгующих», — сообщают в коммунальном предприятии.
Правда, покупателей предупредили, что продавцам потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к новым условиям и выбрать удобные варианты тары для своей продукции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Европейском парламенте проголосовали за то, чтобы к 2021 году отказаться от одноразовой посуды и других изделий из пластика. Речь идет о запрете использования одноразовых столовых приборов, трубочек для коктейлей и палочек-мешалок для напитков, ватных палочек с пластиковой основой и пластиковых держателей для воздушных шаров.
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