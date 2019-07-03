Общество и люди

Супрун призвала украинцев хотя бы один день прожить без полиэтиленовых пакетов

В среду, 3 июля, в Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов руководитель Минздрава Ульяна Супрун призвала украинцев хотя бы один день не пользоваться ими. Ранее сообщалось, что Европарламенте проголосовали за то, чтобы к 2021 году отказаться от одноразовой посуды и других изделий из пластика.

«Во Львове, например, завтра ограничат продажу пластиковых пакетов. Киевлян также призываю прожить этот день без полиэтиленовых пакетов. Присоединиться к акции могут все украинцы. Всем стоит попробовать хотя бы один день прожить без пакетов. Их на самом деле легко заменить — экосумками, бумажными пакетами, сумкой-авоськой или, в конце концов, просто складывать покупки в рюкзак», — пишет Ульяна Супрун на своей страничке в социальных сетях.

«Сейчас в Украине нет законодательного регулирования по пластику и мусору в целом. Но важно понимать, что борьба с загрязнением планеты — дело каждого», — добавляет Ульяна Супрун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде был зарегистрировали законопроект об уменьшении количества отходов из полиэтилена в обороте. Авторы документа предложили запретить реализацию в объектах розничной торговли сверхлегких и легких пластиковых пакетов, не отвечающих экологическим требованиям, а также пластиковых пакетов, содержащих оксоразлагаемые примеси.

А депутаты Славского поселкового совета (Львовская область), где располагается знаменитый горнолыжный и климатический курорт, приняли решение запретить у себя в регионе использование полиэтиленовых пакетов.

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