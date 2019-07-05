Скандал дошел до президента: непонятная депортация иностранца из Украины взбудоражила весь мир

Происшествия

В соцсетях разгорелся скандал из-за туриста из Пакистана (на фото в заголовке), которого сотрудники Государственной пограничной службы не пустили в Украину, хотя у мужчины были виза, приглашение и был оплачен отель. Сутки продержав пакистанца в «обезьяннике» в аэропорту, пограничники его депортировали, написав, что он «не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины». Причем, билет обратно иностранцу пришлось покупать за свои деньги.

Об этой истории в Facebook рассказал украинский телеведущий и основатель движения ONE LIFE Артемий Сурин. Артемий написал, что 42-летний Джаф из Пакистана — интеллигентный и образованный человек, веб-дизайнер, открывший один из первых коворкингов в Исламабаде и владелец туристической компании, организовывающей туры для иностранцев. Джаф сам много путешествует и давно хотел посетить Украину. Планировал побывать в Киеве, Одессе и Львове. Джаф рассказал Артемию, что виза в Украину оказалась одной из самых дорогих, которые он получал в своей жизни — 160 долларов. Пакистанцу пришлось не только забронировать, а полностью оплатить авиабилеты обратно, отели во всех городах и.т.д. Кроме того, у Джафа было приглашение, оформление которого тоже стоило 160 долларов.

«31 мая этого года Джаф прилетел в аэропорт Борисполя, — написал в Facebook Артемий Сурин. — На пограничном контроле, увидев его пакистанский паспорт, офицер сказал ему «ждать». Затем вызвал старшего по рации. Джафа отвели в какую то тесную комнату. Несколько часов он просидел там. Никто ничего ему не обьяснял. В комнате не было воды, не говоря уже о еде.

Спустя несколько часов начался допрос. «У меня было ощущение, что общаются со мной как с преступником. Я показал им оригинал приглашения, план путешествия, выкупленные авиабилеты и отели, страховку и.т.д. Затем они пересчитали мои деньги. С собой у меня было 1200 $, и конечно, кредитные карты, на которых тоже были средства, и подтверждающие это — документы. Все это записывалось на камеру», — рассказал Джаф.

Затем они ушли с его паспортом, оставив сидеть в этой тесной комнате.

«Прошло 12 часов. Никто ничего не обьяснял. Когда я пытался, что-либо спросить, пограничники не говорили по-английски, а в редком случае отвечали, что «нужно ждать, пока «nachalstvo» (начальство) решит». Затем они дали ему подписать какую-то бумагу на украинском. На его замечание, что он не понимает, что там написано, ответ был: «Возмущаться будешь в Пакистане».

Спустя 16 часов (!) маринования в аэропорту, Джаф написал пост в Facebook, в котором рассказал о сложившейся ситуации. В 200-миллионном Пакистане пост мгновенно разлетелся. Люди возмутились таким отношением к соотечественнику. Кто-то связался с национальным телеканалом, информация об этом дошла даже до президента Пакистана.

А что же наши пограничники? Ничего. Продержав более суток в «Борисполе» в комнате для задержанных, а потом и в зале ожидания — депортировали его восвояси с формулировкой «не може пiдтвердити мету запланованного перебування в Украiнi». Подписал акт Сивак Павел Викторович. Билет назад в Пакистан Джафу пришлось покупать самому. В итоге «вояж» в Украину, а точнее в «комнату-обезьянник» Борисполя — обошелся ему в 2,000 $"«

Джаф рассказал Артемию Сурину, что такая ситуация произошла не только с ним: «Со мной одним рейсом прилетел пожилой мужчина, ему за 70 лет. Он из Бангладеша, доктор медицины, приехал в Украину на профильный семинар. С ним поступили точно так же».

Пост телеведущего спровоцировал в сети волну негодования. Сотни человек поддержали пакистанца и возмутились произошедшим, назвав поведение пограничников проявлением расизма.

«ФАКТАМ» удалось связаться с Джафом по интернету. Он рассказал нам некоторые подробности.

«Я действительно провел в аэропорту почти 24 часа, — сообщил «ФАКТАМ» Джаф. — Пять часов рядом с иммиграционной зоной, все остальное время — на скамейке в зоне отправления. Дежурившие охранники пытались ограничить мою свободу передвижения. Мне было запрещено даже ходить по помещению! Первый человек, который со мной беседовал в комнате, и другой, который представился лейтенантом, говорили по-английски. Но они общались со мной в общей сложности 35−40 минут из тех 24 часов, что я провел там. Остальные охранники, которые мной занимались, ни слова не знали по-английски. Нулевой уровень. Когда я задавал им вопросы, они на все отвечали «мой босс знает» или «мой коллега знает».

Спустя 24 часа они передали мой паспорт и документы членам экипажа Air Arabia. Те, в свою очередь, отдали документы сотрудникам авиакомпании. Меня отвели к трансферной стойке аэропорта Шарджи в ОАЭ. Там мне пришлось заплатить 456 долларов за мой перелет из Украины в Пакистан. Когда я спросил у представителей Air Arabia об этом, они ответили: «Именно поэтому украинцы передали нам ваш паспорт — чтобы мы могли получить от вас деньги».

По словам Джафа, после скандала в соцсетях с ним на связь никто из украинских пограничников не выходил. Тем временем в пресс-центре Госпогранслужбы Украины «ФАКТАМ» сообщили, что будут разбираться в этом инциденте.

- На данный момент мы может подтвердить, что факт непропуска гражданина Пакистана в Украину действительно имел место, — сообщил «ФАКТАМ» представитель ГПСУ Владимир Качановецкий. — Ему было отказано в пропуске по результату контроля второй линии — то есть военнослужащий, опрашивавший этого человека, обратился к руководству с ходатайством о том, чтобы отказать ему во въезде на том основании, что ответы и данные, которые предоставил этот гражданин, вызвали у него сомнения. Но мы реагируем на информацию в соцсети Facebook. Главой Госпогранслужбы Украины было принято решение провести служебное расследование, в ходе которого будет проверяться вся информация. И в результате будет принято решение, усматривается в произошедшем вина военнослужащего или нет.

Ситуацию с пакистанским туристом уже прокомментировал начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко:

«Разобравшись в ситуации, к сожалению, соглашусь с большинством возмутившихся людей. У нас действительно существует системная проблема относительно визового вопроса в первую очередь с восточными и азиатскими туристами. И как бы мы годами не предлагали МИД внедрить стоповер дейс или более упрощенную форму е-виза для всех стран — не получается. Ответ: или есть иммиграционные риски или риски безопасности. При этом уже давно существует практика, когда фильтром могут быть, например, открытые шенгенская, американская или британская визы у туриста — и с одной из этих виз он попадет в Украину уже по упрощенной процедуре. Такая же ситуация и с ценой на нашу визу. 85 $ - это слишком дорого. Не понимаю, зачем на этом зарабатывать, если турист, который приехал в нашу страну, оставит намного больше денег».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как пограничники не пустили в Украину 30 израильтян. Также сообщалось о скандале с отчислением иностранных студентов из Донецкого медуниверситета. После резонанса в СМИ студентов вернули на учебу. А еще «ФАКТЫ» рассказывали, как в центре Киева жестоко избили иностранца.

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