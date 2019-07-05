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Полиция спустя два года разыскала банкира, похитившего 129 миллионов гривен
Оперативники Департамента уголовного розыска полиции задержали злоумышленника вместе с сообщниками, который завладел похитил из банка 129 миллионов гривен. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Он находился в розыске два года. Правоохранители выяснили, что заместитель начальника отдела одного из столичных банков в результате преступной деятельности, в том числе проведенными межбанковскими операциями, причинили убытки банку на сумму более 129 млн грн.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. В мая 2017 года 33-летнему мужчине было сообщено о подозрении, а через несколько дней — его объявили в розыск.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следственные действия продолжаются.
Как писали «ФАКТЫ», недавно полиция задержала группу мошенников, ограбивших банк на полмиллиона гривен.
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