Общество и люди

Грозы и шквалы: синоптик рассказала о погоде на Ивана Купалы

В выходные дни, 6 и 7 июля, сильной жары не предвидится — температура воздуха днем ожидается на уровне +23+28. Ранее сообщалось, что 1 июля 2019 года в Киеве были побиты сразу два температурных рекорда.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в субботу, 6 июля, днем будет + 23 + 26 градусов, на юге — до +28 градусов. В воскресенье, 7 июля, чуть теплее: в течение дня + 24 + 28 градусов, на юге до +30 градусов. Лишь местами в Сумской области и в Карпатах будет прохладнее — до + 20 + 24 градуса.

По прогнозам синоптика, в ночь на 6 июля дожди и грозы пройдут в южной части страны, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также полоса дождей вытянется через Кировоградскую, Полтавскую области до Сумской и Харьковской. «Это — ночью. 6 июля днем осадки вероятные на востоке и местами в западных областях», — прогнозирует Наталья Диденко.

В воскресенье, 7 июля, на Ивана Купалы, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, а вечером осадки «подойдут» к центральным районам. На остальной территории — сухо.

«При грозах возможны ливни и шквалы, осторожно! Тем более, что выходные дни многие будут на природе, на открытом воздухе», — предупреждает синоптик.

Что же касается погоды в Киеве, то дожди с грозами возможны в ночь на субботу, 6 июля. Днем — без осадков.

«7 июля ночью веночки девушки будут пускать при ясной луне и звездочках, будет сухо. А вот днем в воскресенье в Киеве вероятен дождь с грозой. Пускайте веночки, прыгайте через костер, в субботу пропалывайте огороды и лежите на ароматной полянке — главное, сохранить себя, близких и окружающую природу в хорошем состоянии», — советует Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал «Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в июле» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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