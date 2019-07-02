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В первые дни июля в Киеве побиты сразу два температурных рекорда
Первый день июля вновь побил температурный рекорд — впервые за 139 лет наблюдений среднесуточная температура составила 26,0 ° С.
По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, предыдущий рекорд оставлял 25,6 ° С. А ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года — температура воздуха не опустилась ниже 20,9 ° С. Сообщается, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 годов превышены на 0,9 ° С.
Всего с начала года в Киеве были обновлены 18 рекордов температуры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», июнь 2019 года в Киеве стал самым жарким с 1881 года, а дневная температура превышала +30 градусов 14 дней из 30.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?