Общество и люди

В первые дни июля в Киеве побиты сразу два температурных рекорда

Первый день июля вновь побил температурный рекорд — впервые за 139 лет наблюдений среднесуточная температура составила 26,0 ° С.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, предыдущий рекорд оставлял 25,6 ° С. А ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года — температура воздуха не опустилась ниже 20,9 ° С. Сообщается, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 годов превышены на 0,9 ° С.

Всего с начала года в Киеве были обновлены 18 рекордов температуры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», июнь 2019 года в Киеве стал самым жарким с 1881 года, а дневная температура превышала +30 градусов 14 дней из 30.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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