Отчим забил кулаками до смерти свою 3-летнюю падчерицу: полиция не вмешалась

Происшествия

В Харьковской области будут судить двух сотрудников ювенальной полиции, которые могли спасти жизнь 3-летней девочке, но халатно отнеслись к своим обязанностям и не сделали этого. Малышка умерла еще до приезда врачей, после того, как ее в очередной раз зверски избил отчим.

Эта жуткая история произошла в поселке городского типа Ковшаровка Купянского района на Харьковщине в сентябре прошлого года. В полицию позвонил фельдшер скорой помощи и сообщил правоохранителям о том, что у него есть подозрения считать, что 3-летнюю девочку, которую уже мертвой привезли в больницу, перед смертью очень сильно избили. Хотя мама малышки все отрицала и утверждала, что ее дочка подавилась яблоком.

Сразу же было открыто уголовное производство и тело девочки отправили на экспертизу. Едва подозрения фельдшера в том, что ребенка регулярно избивали, подтвердились, мама малышки и ее отчим скрылись в неизвестном направлении.

В Купянской районной больнице «ФАКТАМ» рассказали о том, что все тело девочки было в синяках:

— На ребенке не было живого места. Такое впечатление, что девочку избивали каждый день руками и ногами. Гематомы были по всему телу. Ссадины на носу, щеке и на губах, синяки на подбородке, голове, правой ключице, груди, животе и руках. Но самой страшной травмой была закрытая черепно-мозговая. Возможно, ребенка били по голове не один раз. Причем били настолько сильно, что у девочки начался отек головного мозга, который привел к нарушению функций глотания. То есть девочка уже, по сути, не могла есть самостоятельно.

Фельдшеру, который приехал на вызов в Ковшаровку, мать девочки сказала, что ее дочь ела яблоко и подавилась, начала сильно кашлять. А так как малышка сидела в это время на полу возле стены, то она будто бы непроизвольно несколько раз ударилась головой.

Судмедэксперты провели потом экспертизу. Можем сказать, что подтвердилась и наша версия: после момента, когда девочка умерла, до того, как родители вызвали «скорую», прошло несколько часов.

«ФАКТАМ» удалось пообщаться по телефону с соседкой родителей-садистов. Инна живет в том же доме, где произошла трагедия.

— Эту семью мы так хорошо не знаем, — сказала Инна. - Сергей и Рита (имена изменены, так как еще не оглашен приговор. — Авт.) снимали квартиру в нашем доме. Он дальнобойщик. Неделю-две в рейсе, потом столько же дома. Она нигде не работала. Была на восьмом месяце беременности. Время от времени они устраивали в квартире пьянки. Слышимость хорошая, и потому мы про это знаем. Во время пьянок Сергей и Рита вели себя очень шумно.

Однажды вечером я услышала в их квартире какие-то крики. Как будто бы там драка. В принципе, обычное дело для этой семьи. Никто бы не стал вмешиваться, если бы не услышали истошные крики и плачь ребенка. Девочка кричала: «Папа, не надо! Папа не бей!» Мой муж не выдержал и постучал в их квартиру. Долго никто не открывал. Дверь открыла Рита, кода стих шум. Извинилась, что шумели, и сказала, что у них все нормально. На этом разговор закончился.

Я утром позвонила хозяйке квартиры, у которой они снимали жилье. Мол, приедьте, посмотрите, что у вас там происходит. Еще квартиру вам эти квартиранты разнесут! Хозяйка приехала в тот же день, поговорила с Ритой, потом зашла к нам. Говорит: «Напрасно вы на них жалуетесь. Хорошие люди. Девочка у них спокойная. Улыбчивая.

Действительно, Элечку мы часто видели во дворе. Это светлый ребенок. Она была очень любопытной, жизнерадостной. С удовольствием общалась со взрослыми, которые ее угощали конфетами. Поверьте, никто из нас не знал, что на самом деле творилось в этой квартире.

Оказывается, Элю уже несколько раз пыталась спасти бабушка девочки. Однажды, приехав в гости к дочке, она увидела на теле малышки синяки. И сам ребенок выглядел каким-то испуганным. Бабушка спросила у дочки, бьют ли они ребенка? На что та ответила, что девочка просто упала.

Бабушка стала приезжать чаще и всякий раз видела внучку в синяках. Один раз пожилая женщина даже забрала Элю у дочери и попыталась прятать ее в больнице.

— Бабушка перед тем, как завести внучку в больницу, несколько раз обращалась в полицию, — рассказали «ФАКТАМ» в прокуратуре Харьковской области. — Одно из заявлений пенсионерки все-таки было принято. Но рассмотрение дела закончилось ничем. 25-летняя инспектор полиции просто вызвала к себе маму девочки и поговорила с ней. Мол, нельзя бить детей. Мама малышки заявила, что дочку они не бьют. И на этом все закончилось.

Понимая, что полиция не реагирует на ее заявления, бабушка забрала внучку и привезла ее в больницу, где были сняты побои. Вновь было начато следствие. Следователь дважды давал поручение 21-летнему ювенальному инспектору, чтобы тот проверил, в каких условиях живет девочка. Но ювенальщик этого ни разу не сделал. Молодой инспектор ограничился общением с отчимом малышки по телефону. Правда, несколько раз он с представителями социальных служб приходил к квартире, где издевались над трехлетним ребенком, но двери ему так и не открыли.

В результате отчим на глазах у матери в очередной раз сильно избил кулаками свою маленькую падчерицу. Это было 24 сентября 2018 года. Девочка умерла от побоев. Скорее всего, мать и отчим ребенка хотели скрыть следы преступления и решали, что делать с телом дочки и что сказать в полиции. Именно потому они вызвали «скорую» лишь несколько часов спустя.

— Известно, за что избивали ребенка?

— Девочка раздражала как саму мать, так и отчима. Малышку могли побить за что угодно: не ест, не спит, не убирает игрушки, не просится на горшок. Иногда — и просто так, для профилактики. Бабушка девочки говорила, что ее родная мать вела себя по отношению к дочке неадекватно. Постоянно кричала на нее, обижала.

Как стало известно «ФАКТАМ», мать Эли родила еще одного ребенка в камере временного содержания вскоре после ареста. И она, и ее сожитель сейчас находятся в СИЗО. Только Рита — в отдельной камере для заключенных с новорожденными детьми. Ребенка в таких случаях у матерей до решения суда не забирают. На суд мать тоже не вывозят. Ее допросы судья проводит в режиме видеоконференции.

Пока, по данным следствия, известно, что роковой удар Эле, от которого малышка скончалась, нанес ее отчим. Однако мать также подозревается в систематических истязаниях своей дочери. Им обоим грозит пожизненное заключение. Кроме того, Риту скорее всего, лишат родительских прав на ее новорожденного ребенка.

Под домашним арестом в ожидании приговора находятся и два сотрудника полиции, из-за халатности которых погибла 3-летняя девочка. 25-летней полицейской и 21-летнему ювенальному инспектору грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» описывали подобную ситуацию в той же Харьковской области. Отец и мать жестоко издевались над своим 3-летним сыном. Избив мальчика в очередной раз, сломав малышу при этом ногу, ребенка просто перестали кормить, и он умер от истощения. В том резонансном деле также проявили халатность социальные работники и сотрудники ювенальной полиции, которым сообщали об издевательствах над ребенком, но они ничего не сделали. Зимой этого года по делу о смерти 3-летнего мальчика уже была осуждена начальница отдела социальной службы. На днях будет оглашен приговор ювенальному инспектору.

Напомним, «ФАКТЫ» также рассказывали о жутком случае, произошедшем недавно в Киеве: мужчина жестоко расправился со своим 9-летним пасынком.

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