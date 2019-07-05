На Неделе высокой моды в Париже Селин Дион поразила публику сногсшибательными нарядами (фото)

Стиль жизни

Несмотря на разнообразие коллекций, эксперты все же сумели выделить несколько основных тенденций, которые будут определять женскую моду в ближайшие годы. Отмечается возрождение бюстье. Этот предмет женского белья делает наряд более эротичным. Прекрасная половина человечества словно бросает вызов тем, кто утверждает, что женщины сами провоцируют мужчин на сексуальное насилие.

Кружева, сетчатые блузки и платья, банты и ленты станут обязательными элементами в гардеробе каждой модницы. Самый популярный цвет — черный. Легендарный дом Dior всю коллекцию сделал в черных и темно-серых тонах. Чулки и колготки тоже нужны черные, причем в сеточку и со множеством мелких и крупных деталей в виде стразов, цветов и прочих украшений.

В центре внимания в Париже оказалась канадская певица Селин Дион. 51-летняя поп-дива не пропустила ни одного показа. И каждый раз появлялась на публике в новом сногсшибательном наряде. На показе Miu Miu Селин была в розовом вечернем платье с открытыми плечами и черным бантом над высоким разрезом.

Джоан Смоллс из Пуэрто-Рико, которая входит в десятку самых высокооплачиваемых моделей в мире, стала королевой подиума на показе коллекции Dundas. 11 июля латиноамериканской красавице исполнится 31 год. Представленный Джоан наряд как нельзя лучше иллюстрирует сразу несколько главных модных тенденций.

Новая коллекция Armani выделялась на общем фоне своей нежной пастельной цветовой гаммой. В остальном знаменитый итальянский дизайнер полностью угадал модные тренды.

Одним из наиболее обсуждаемых показов в Париже в эти дни стала презентация коллекции Schiaparelli. В первом ряду на почетных местах сидели рядом Селин Дион, французская актриса Изабель Юппер, звезда Голливуда Мег Райан, британская певица Пикси Лотт. Райан привезла на Неделю высокой моды свою 14-летнюю дочь Дэйзи. Дамы горячо обсуждали происходящее на подиуме. В полный восторг их привел оригинальный наряд, состоящий из платья, сплетенного из драгоценных камней и стразов, и черного жакета, увешанного «ногтями» ярко-красного цвета. Такие же «ногти» украшали необычный головной убор модели. Кстати, настоящие ногти девушки были такими же!

В рамках Недели высокой моды была устроена презентация новых духов от Carine Roitfeld. Аромат, который в ближайшее время может стать самым модным на Западе, получил оригинальное название — 7 Lovers («7 любовников»). На коктейль-вечеринку пришла немецкая супермодель Хайди Клум в сопровождении своего 29-летнего жениха, рок-музыканта Тома Каулитца (группа Tokio Hotel). Хайди 1 июня исполнилось 46 лет, но разница в возрасте с Томом ее нисколько не смущает. Мать четырех детей выглядела прекрасно в черно-белом платье от Maticevski (югославский дизайнер, работающий в Австралии). Клум со смехом заявила, что название духов подходит ей как никому другому.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter