Чиновница в РФ снялась в Playboy и потеряла работу (фото)

Мир

Работавшая до недавнего времени в органах власти Анна Ануфриева из российского города Тюмени потеряла место после того, как решила побороться за титул «Девушка года», присуждаемый культовым мужским журналом Playboy, и согласилась на эротическую фотосессию.

Сообщается, что девушка разместила на сайте издания в разделе, посвященном конкурсу, полноценную анкету, где выложила восемь пикантных снимков и короткий рассказ о себе. В частности, Анна упомянула, что хочет переехать в Европу и умеет доставать языком до кончика носа. При этом в графе «Род деятельности» она неосторожно написала «государственная служба».

Вскоре стало известно, что чиновницей Ануфриева больше не работает. По ее словам, она сделала это по собственному желанию, однако из намеков девушки можно сделать вывод, что ее попросили уйти по-хорошему.

«Почему — обсуждать неэтично: я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом»,— рассказала она порталу Ura.ru. Сейчас на официальной странице Анны в Instagramсказано, что она является мастером по депиляции. К слову, в 2018 году Playboy признал девушкой года землячку бывшей чиновницы, тюменскую студентку Лидию Пономареву.

В свою очередь, в Playboy заявили, что издание «выражает поддержку Анне и приглашает ее на очный кастинг в московский офис. Независимо от результатов конкурса, мы также будем рады видеть Анну на нашей закрытой вечеринке в честь победительницы, которая состоится в ноябре этого года в одном из модных московских клубов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой работой. Артистка презентовала чувственный клип на англоязычную песню Cosmic Love, в котором предстала в пикантном образе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter