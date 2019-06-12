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Шоу-бизнес

Полуобнаженная Тина Кароль представила новую песню (видео)

16:47 12 июня 2019 110
Тина Кароль
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Тина Кароль, показавшая недавно свою стройную фигуру в нижнем белье, порадовала поклонников новой работой. Артистка презентовала чувственный клип на англоязычную песню Cosmic Love, в котором предстала в пикантном образе. В ролике полуобнаженная певица сидит в кресле на берегу водоема, едва прикрывшись простыней. Нежный и соблазнительный образ дополняет широкополая соломенная шляпа.

Новая песня — это английская версия композиции «Космические чувства», записанной в 2018 году. После подписания контракта с международной студией звукозаписи Bentley Records в Нью-Йорке Тина Кароль готовит новый альбом англоязычных песен. Артистка решила не снимать новый клип для англоязычного трека, используя предварительное видео.

«Мое одиночество — это мое вдохновение», — пояснила концепцию клипа Тина Кароль.

Раннее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Время и Стекло» представили новый горячий трек Vislovo.

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