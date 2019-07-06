«Вора в законе» Калашова выдали властям Франции

Мир

В пятницу, 5 июля, правоохранительные органы Армении выдали Франции «вора в законе» Меграба Калашова (Меграб Тбилисский). Ранее он находился в течении 9 месяцев находился под арестом в Ереване, пишет PrimeCrime.

Как пояснил адвокат криминального авторитета Армен Мелконян, дело Калашова все еще рассматривается во внутригосударственных инстанциях, и компетентные органы не имели права его экстрадировать без окончательного судебного акта.

Известно, что Меграб Тбилисский был задержан по обвинению в отмывании денег и содействии организованной преступности в прошлом году. При этом в розыск он был объявлен гораздо раньше — с 2015 года. Однако уже в ноябре 2018 года генпрокурор Армении Артур Давтян принял решение разрешить передачу Калашова правоохранительным органам Франции. В то же время «вора в законе» обжаловали принятые судом решения.

Защита Калашова настаивала, что он не имеет отношения к приписываемым ему преступлениям. Так же утверждалось, что Калашова не имели права выдавать без окончательного решения Кассационного суда, куда обратилась его защита.

«Министерство юстиции и прокуратура исчерпали все сроки, предусмотренные законом, его 9 месяцев держали под арестом, и мы оспаривали в Апелляционном суде вопрос его содержания под стражей больше одного месяца. И сегодня, в День Конституции, люди, нарушая все конституционные права, незаконно экстрадируют человека во Францию… Случайные знакомые из аэропорта нам сообщили о том, что Калашов находится в линейном отделе аэропорта «Звартноц», — сказал адвокат Мелконян.

Примечательно, что он искал своего подзащитного на протяжении 4-х часов, а в итоге обнаружил Калашов в аэропоту с многочисленными травмами. Мелконян уверен, что его подзащитного избили именно сотрудники Пенитенциарной службы Министерства юстиции Армении.

По данному факту адвокат уже обратился с соответствующим заявлением в полицию, а также направил во Франции запрос по факту травм вора в законе.

Издание напоминает, что 43-летний Калашов является лицом без гражданства. Он проживал в Армении 2 года и 9 месяцев. Ему был выдан вид на жительство на 10 лет. Женат на гражданке Армении, у них есть несовершеннолетний ребенок.

Примечательно, что по такому же обвинению во Францию из России был экстрадирован гражданин Грузии Севдин Броян, по данным следствия, являющийся главарем преступного сообщества, промышлявшего отмыванием денег.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», убийство известного «вора в законе» попало на видео.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter