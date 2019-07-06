Мир

На руках часы за миллионы, не помогает: Путина высмеяли за вечные опоздания

Российский президент Владимир Путин практически всегда заставляет коллег-политиков ждать себя от десяти минут до часа. Не помогают Путину даже супердорогие часы, стоимость которых оценивается в миллион долларов.

После последнего случая, когда Путин более чем на час опоздал на встречу с Папой Римским, российскому президенту посоветовали завести наконец копеечный будильник. В соцсетях считают, что своей непунктуальностью Путин лишний раз подчеркивает принадлежность не к элите общества, а к черни, волею случая оказавшейся на высоком посту.

«Точность — „вежливость королей“. Но не черни, назначенной наверх. Так и не перешедшей за два десятилетия в иное качество», — считает автор блога «СерпомПо».

Кроме того, пользователи соцсетей увидели глубокий символизм в том, что Путин вот уже двадцать лет никогда не приходит вовремя на важные переговоры.

«Если Главный везде опаздывает, то это знак свыше. Для всей страны. Она отстала везде, нигде не поспевает вовремя. Наш Главный своим 20-летним опозданием показывает стране суть того, что он сделал — мы, Россия, безнадежно опоздали в этом веке. Во всем. Везде», — уверен блогер.

Напомним, на правой руке российского президента периодически появляются элитные модели хронометров Blancpain, Patek Philippe и A. Lange & Sohne. Всего в коллекции Путина замечены 11 часов, самой дорогой является «Pour le Mérite» от A. Lange & Sohne за полмиллиона долларов.

Несмотря на внушительную коллекцию хронометров, привычка Путина опаздывать уже стала плохой традицией. Российский президент на полчаса опоздал на встречу с Дональдом Трампом. Ангела Меркель также ждала Путина около получаса. А в Сингапуре нашли способ приструнить «профессионала по опозданиям».

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