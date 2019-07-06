Россию поставили на место в ОБСЕ

Мир

После того, как делегацию России вернули к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы, парламентарии РФ сразу же стали решать свои вопросы, игнорируя нормы международного права. Однако комитет по политическим вопросам и безопасности ПАСЕ отклонил поправку российской делегации об исключении из текста резолюции по Восточной Украине и Крыму слова о деоккупации Крымского полуострова.

Как стало известно из заседания комитета Ассамблеи ОБСЕ, резолюция призывает прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин.

В тексте резолюции требуется «обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей».

Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. По словам главы российской делегации Петра Толстого, данная формулировка указывает на «крайне сомнительные и противоречивые утверждения».

Напомним, после решения в Страсбурге украинская делегация решила приостановить свое участие в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма. А в МИД Украины заявили, что возвращение делегации России в ПАСЕ ослабит эту организацию, подрывая справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter