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Россию поставили на место в ОБСЕ
После того, как делегацию России вернули к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы, парламентарии РФ сразу же стали решать свои вопросы, игнорируя нормы международного права. Однако комитет по политическим вопросам и безопасности ПАСЕ отклонил поправку российской делегации об исключении из текста резолюции по Восточной Украине и Крыму слова о деоккупации Крымского полуострова.
Как стало известно из заседания комитета Ассамблеи ОБСЕ, резолюция призывает прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин.
В тексте резолюции требуется «обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей».
Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. По словам главы российской делегации Петра Толстого, данная формулировка указывает на «крайне сомнительные и противоречивые утверждения».
Напомним, после решения в Страсбурге украинская делегация решила приостановить свое участие в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма. А в МИД Украины заявили, что возвращение делегации России в ПАСЕ ослабит эту организацию, подрывая справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!