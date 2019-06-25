Украина

В украинской делегации в ПАСЕ допускают возможность приостановки своего участия в ассамблее

Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации. Об этом она сказала в комментарии агентству «Интерфакс-Украина»".

«Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно», — сказала Ионова.

Народный депутат также сообщила, что украинская делегация, будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации во вторник.

«Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря ПАСЕ без Украины», - отметила Ионова.

Ионова напомнила, что шесть из 11 депутатов из делегации РФ находятся под мировыми санкциями, поскольку они голосовали за введение войск в Украину.

«Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство… это начало разрушения самой организации», — сказала депутат, комментируя резолюцию о возвращении делегации РФ.

Ионова напомнила, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко — «он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель — ИФ), и с другими».

По словам народного депутата, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ, которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать «о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов».

Она подчеркнула, что немцы и французы «сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику».

Она подчеркнула, что в резолюции не прописаны санкции, которые применяются.

Напомним, что в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей всех из руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. 17 мая 2019 года министры иностранных дел более чем 30 государств (из 47 стран — членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России. 3 июня 2019 года Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Теперь этот проект резолюции окончательно утвержден непосредственно ПАСЕ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на вторник ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.

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