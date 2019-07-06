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ЧП на «Лошарике»: во время похорон подводников вскрылась интересная деталь
14 моряков-подводников, погибших 1 июля в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, якобы смогли ценой своих жизней предотвратить «катастрофу планетарного масштаба». Об этом заявил высокопоставленный российский военный, присутствовавший на похоронах, сообщают российские СМИ.
«Сегодня мы провожаем в последний путь экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата, погибшего при выполнении боевой задачи в холодных водах Баренцева моря… Ценой своей жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба», — сказал военный, имя которого не называется.
О чем конкретно идет речь, военный не уточнил.
Напомним, 6 июля в Санкт-Петербурге похоронили 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате. На закрытой церемонии присутствовали родственники, друзья, сослуживцы погибших моряков, а также высокопоставленные чины Минобороны РФ. Входы на кладбище и к самим могилам были перекрыты Росгвардией.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!