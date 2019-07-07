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- 10:08 Под Киевом обворовали дом известного адвоката
Под Киевом обворовали дом известного адвоката (фото)
В Ирпене под Киевом в ночь на 7 июля обворовали дом известного адвоката Александра Шадрина. Об этом сам пострадавший сообщил в Facebook. В начале июня под Киевом совершено разбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы. В ночь на 5 июля банда грабителей напала на дом родителей бывшего заместителя генпрокурора Евгения Енина.
Из частного дома Шадрина воры унесли 2 сумки с техникой и документами. Отметим, в это время Шадрин находился в доме.
«Примерно в 3:45 ночью залезли в дом в Ирпене, вынесли 2 сумки с техникой и документами. Граждане воры, просьба вернуть. По остальным эпизодам сделаю скидку!», — написал пострадавший и опубликовал фото ручки и отвертки, которые, по видимому, потеряли грабители.
По его словам, среди украденного депутатский запрос о состоянии расследования какого-то уголовного дела (адвокат сообщает только номер регистрации в журнале ЕО 15 792), решения КСУ, электронные материалы дела.
Отметим, об Александре Шадрине бывший глава СБУ, перечисляя в одном из эфиров его подзащитных, отметил, что у него в клиентах «не те люди». Шадрин в свое время защищал одиозного мэра Славянска Нелли Штепу, призывавшую Путина на Донбасс, а затем народного депутата Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке террористического акта в Киеве.
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