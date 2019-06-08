Происшествия

Под Киевом напали на дом еще одного нардепа: что об этом известно

По Киевом совершено разбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы (избран в Раду по мажоритарному округу № 53 в Донецкой области). По информации правоохранителей, ни членов семьи депутата, ни его самого в момент инцидента в доме не было, там находились только двое работников.

Их злоумышленники связали, после чего завладели ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками. Стоимость награбленного не известна.

Полиция квалифицирует инцидент по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), сообщает УНН.

Сам народный депутат информацию о нападении на его собственность не комментирует.

Как сообщали «ФАКТЫ», 3 мая в пгт Глеваха Васильковского района неизвестные устроили разбой в доме нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника. Угрожая пистолетом супруге политика, они украли из сейфа 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро.

Также «ФАКТЫ» писали о резонансном разбойном нападении на дом соучредителя телекомпании в Одессе, которое произошло в мае 2019 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter