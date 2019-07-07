Зеленский в Одессе наградил военных моряков и анонсировал назначение нового главы ОГА

Политика

В воскресенье, 7 июля, президент Владимир Зеленский в Одессе в День Военно-морских сил ВС Украины вручил государственные награды военным морякам.



Орденом «За мужество» III степени отмечен лейтенант Руслан Люшуков. Медалью «За воинскую службу Украине» — капитан 2 ранга Владимир Бельский и капитан-лейтенант Василий Гырб. Медалями «Защитнику Отечества» — капитан 2 ранга Андрей Агапитов, капитан 1 ранга Анатолий Квасов, мичман Даниил Маховский и капитан 3 ранга Вячеслав Симоненко.

В честь профессионального праздника на всех кораблях подняты государственные флаги, а также праздничные флаги расцвечивания. В небе над гаванью кружат вертолеты с большими полотнищами — флага Украины и флага ВМС. Кроме того, в воздухе пролетает морская авиация, морпехи выполняют программу десантирования.

На Одесском морском вокзале у причальной стенки ошвартованы корабли военно-морских сил Украины, а также корабли НАТО — участники международных морских учений «СИ Бриз-2019».

На причале и на палубах украинских кораблей выстроен личный состав ВМС. Здесь же многочисленные гости, горожане. Глава государства обратился к присутствующим с теплыми словами поздравления по случаю профессионального праздника моряков.

«Уважаемые военные моряки! От имени всего украинского народа искренне благодарю вас за верность присяге, мужество, стойкость и преданность. Желаю вам чистых фарватеров, попутного ветра, полных парусов и семи футов под килем!», — сказал президент.



Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский пообещал, что через неделю в Одесской области появится новый губернатор. Ранее ожидалось, что новый губернатор будет представлен уже сегодня.



Напомним, что вокруг кандидатуры бизнесмена Андрея Андрейчикова, предложенного на эту должность президентом и согласованную с Кабмином, разразился скандал. О том, что Андрейчиков может стать главой Одесской ОГА, стало известно из сообщения вице-премьер-министра Павла Розенко. Он опубликовал список кандидатов на должности руководителей областных государственных администраций.



Одесситы устроили протестные акции под зданием областной администрации и заявили, что, «если этого металлиста-сепаратиста утвердит Зеленский, бессрочные акции будут организованы в Киеве, под офисом президента».

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