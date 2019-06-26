Украина

Стало известно, кого Зеленский хочет назначить главами областей: обнародован список

В сеть выложили список кандидатов на должности руководителей областных государственных администраций. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил глав ОГА в трех областях

Список в социальные сети выложил вице-премьер-министр Павел Розенко, предложивший украинцам делиться информацией об этих людях на предмет «подводных камней».

По поводу одного из кандидатов высказался правозащитник Семен Глузман.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский 11 июня уволил 15 глав областных государственных администраций.

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