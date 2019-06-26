В Одессе устроили протест против назначения нового главы облгосадминистрации

Политика

В среду, 26 июня, под зданием Одесской областной администрации на проспекте Шевченко начался протест против назначения новым губернатором региона бизнесмена Андрея Андрейчикова.

По словам митингующих, «Одессе навязывают очередного «кота в мешке», поскольку об Андрейчикове в двухмиллионной области практически никому ничего неизвестно. Разве что только о том, что «он связан с сепаратистами».

«Одна из его компаний сотрудничает с людьми, которые относятся к пророссийской партии „Родина“ беглого экс- депутата Рады Игоря Маркова. Этот человек — не одессит, он вырос в Приднестровье и на сегодняшний день торгует с Приднестровьем. Мы не хотим, чтобы издевались над нашей областью», — заявила волонтер Наталья Карташова.

Ее поддержали остальные активисты, предложив Зеленскому «посоветоваться с народом, которому, по его словам, он служит». Они также заявили, что у них имеется достойная кандидатура на этот пост — депутат горсовета, кандидат в нардепы Ольга Квасницкая.

К слову, она также приняла участие в протестной акции и сказала следующее:

«Мы обращаемся к президенту, который должен назначить важную кандидатуру для нашего региона. Мы устали оттого, что нас не слушают, мы хотели демонтировать систему — не демонтировали. Зеленский заявил, что он это сделает, и он должен это сделать путем публичного обсуждения каждого кандидата, который претендует на то, чтобы служить людям».

Как сообщила журналистам одна из участниц протеста, Яна Титаренко, ими будет создан штаб, будут организованы круглосуточные непрекращающиеся акции, чтобы не допустить назначения Андрейчикова на должность главы ОГА.

Активисты безапелляционно заявляют о том, что «Андрей Андрейчиков значится среди учредителей фирмы „Мисливець-2007“, директором которой с 2018 года является Сергей Кушнир — соратник беглого экс-депутата Игоря Маркова. Один из основателей „Мисливця“, экс-нардеп 4−5 созывов от партии „Наша Украина“ Алексей Козаченко, пожертвовал на президентскую кампанию Владимира Зеленского три миллиона гривен».

Сам же Андрейчиков, владеющий бизнесом в сфере торговли металлоломом, утверждает, что с лидером партии «Родина» Игорем Марковым не знаком. А с бывшим руководителем фракции «Родины» в Одесском горсовете Сергеем Кушниром и бизнесменом Дмитрием Черепом, осужденным за попытку пророссийского мятежа, он разделяет увлечение охотой — они вместе являются соучредителями клуба «Мисливець-2007».

О том, что Андрейчиков может стать главой Одесской ОГА, стало известно из сообщения вице-премьер-министра Павла Розенко. Он опубликовал список кандидатов на должности руководителей областных государственных администраций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе выразили недоумение из-за назначения Зеленским врио губернатора Светлану Шаталову.

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