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На Полтавщине разбился легкомоторный самолет: пилот погиб, пассажир в больнице
Сегодня, 7 июля, около 16:30 близ села Плехов Оржицкого района Полтавской области разбился легкомоторный самолет, предварительно класса Piper. Пилот — 46-летний местный житель — погиб на месте, 25-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлен в Центральную районную больницу. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев. Причины и обстоятельства трагического происшествия изучает на месте оперативно-следственная группа.
Напомним, за последние две недели на Полтавщине это уже третья авария с участием летательных аппаратов. Как сообщали «ФАКТЫ», 23 июня, около 10 часов утра близ села Млыны Лохвицкого района потерпел крушение самолет Ан-2 («кукурузник»), принадлежавший местной агрофирме, экипаж которого выполнял обработку посевов ядохимикатами. Двум пилотам, к счастью, удалось спастись, а от воздушного судна осталась гора металла. А спустя четыре дня, 27 июня, возле Кобеляк потерпел крушение паратрайк, которым управлял 40-летний основатель местного еженедельника «Эхо» Сергей Попович. Вместе с ним погиб и его 26-летний земляк Роман Бондаренко. Они снимали видео местных окрестностей с высоты птичьего полета, чтобы сделать фильм. Увы, паратрайк попал в воздушную яму и вертикально рухнул на землю, не оставив людям шансов на жизнь.
Фото Юрий Сулаев, Facebook
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