Зеленский представил нового главу Луганской ОГА: что известно о Виталии Комарницком

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации. Это следует из указа президента от 5 июля.

«Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в указе.

На момент назначения губернатором Комарницкий работал ректором местного университета внутренних дел. Новому луганскому губернатору 55 лет, он родился в Крыму. С 1986 года учился и работал в Луганской области. На рубеже 1980−1990-х служил в местной милиции, а с 1993 года стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко.

Сменил несколько должностей в университете, пока в 2007 году не был назначен его ректором, которым и остается до сих пор, сообщает BBC News Украина.

В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска — сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший временным административным центром Луганской области.

Комарницкий также в прошлом активно занимался местной политикой — несколько раз избирался в советы разных уровней. В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов. В 2013 году он с коллегами протестовал против законопроекта от «Свободы» об отказе от термина «Великая отечественная война».

«Мы в этой войне потеряли 28 миллионов человек. А для того чтобы националистический клан в Украине чувствовал себя удобно, мы должны все это забыть?», — спрашивал Комарницкий.

А в 2012 году ко Дню славянской письменности и культуры он выразил свое мнение о единстве славян.

«Белоруссия, Россия, Украина обречены на воссоединение. И тут тяжеловато поспорить. Если мы хотим, чтобы дерево росло, то не должны выкорчевывать корни», — заявлял он.

Подобные высказывания вызвали протест среди ряда активистов и журналистов против назначения Комарницкого. Так блогер Денис Казанский, который до конфликта жил в Донецке, назвал Комарницкого «украинофобом» и обвинил его в поддержке решений Луганского облсовета в марте 2014 года, которыми он не признавал новую власть в Киеве и «оставлял за собой право обратиться за помощью к братскому народу Российской Федерации».

Сам новый губернатор Луганской области отверг все обвинения в сепаратизме.

«Если бы у меня была другая позиция, то наверняка и я, и весь коллектив [университета] остались бы на той территории (подконтрольной боевикам „ЛНР“. — Авт.). Можно многое говорить, но судят по поступкам. Те, кто хотел — те оставались. А мы вышли сюда, у нас были на себе джинсы и футболка и все», — заявил он.

Также напомним, что накануне назначения на пост главы Луганской ОГА Комарницкий признался, что его младший сын Артем живет в России. Старший сын — Максим Комарницкий — работает прокурором в Главной военной прокуратуре.

Как писали «ФАКТЫ», протесты против новых губернаторов, назначаемых новым президентом Зеленским проходят и в других областях. Так недавно в Одессе под зданием Одесской областной администрации на проспекте Шевченко прошел протест против назначения новым губернатором региона бизнесмена Андрея Андрейчикова.

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