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Брат воюет в рядах «ДНР»? В сети переполох из-за кандидата на должность главы Донецкой ОГА
После того, как вице-премьер-министр Павел Розенко выложил в сеть список кандидатов, предложенных Администрацией президента на посты руководителей ряда областных госадминистраций и предложил украинцам «пройтись по персоналиям», у ряда пользователей возникли вопросы к некоторым кандидатурам.
Так, Кабинет министров, утвердив предложенный список, поддержал назначение губернатором Донецкой области Павла Александровича Кириленко.
В то же время блогер Necro Mancer обратил внимание на Евгения Александровича Кириленко — уроженца Донецкой области, воевавшего в рядах боевиков «ДНР». Его данные внесены в базы «Миротворца».
А вот справки по другим новым руководителям ряда областей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе протестовали против назначения губернатором Андрея Андрейчикова, которого назвали «очередным котом в мешке».
Также сообщалось, что президентскими указами в Черкасской, Ровенской и Житомирской областях были назначены временные руководители облгосадминистраций.
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