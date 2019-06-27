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Украина

Брат воюет в рядах «ДНР»? В сети переполох из-за кандидата на должность главы Донецкой ОГА

11:42 27 июня 2019 653
Павел Кириленко
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как вице-премьер-министр Павел Розенко выложил в сеть список кандидатов, предложенных Администрацией президента на посты руководителей ряда областных госадминистраций и предложил украинцам «пройтись по персоналиям», у ряда пользователей возникли вопросы к некоторым кандидатурам.

Так, Кабинет министров, утвердив предложенный список, поддержал назначение губернатором Донецкой области Павла Александровича Кириленко.

В то же время блогер Necro Mancer обратил внимание на Евгения Александровича Кириленко — уроженца Донецкой области, воевавшего в рядах боевиков «ДНР». Его данные внесены в базы «Миротворца».

А вот справки по другим новым руководителям ряда областей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе протестовали против назначения губернатором Андрея Андрейчикова, которого назвали «очередным котом в мешке».

Также сообщалось, что президентскими указами в Черкасской, Ровенской и Житомирской областях были назначены временные руководители облгосадминистраций.

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