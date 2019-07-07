Происшествия

В Харькове авто иностранцев слетело в водохранилище: фото и видео с места происшествия

В Харькове 7 июля на Алексеевке автомобиль иностранцев упал в Алексеевское водохранилище, из-за чего автомобиль доставали водолазы. ДТП произошло около 8.00.

При этом водитель и пассажиры авто успели выскочить. Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщает 057.ua.

По его словам, о происшествии спасателям сообщили харьковские полицейские. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и «легковушка» упала в воду.

«На месте работали водолазы — они зачищали дно. Из-за большого количества деревьев и травы достать авто было затруднительно. Машину подняли на берег в 14.00», — отметил Лупандин.

В результате падения авто никто не пострадал.

В соцсетях пишут, что в машине находились иностранные студенты, которые решили полихачить, чтобы покрасоваться перед девушками.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в здание Харьковского городского совета врезался автомобиль. Водителя авто госпитализировали.

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