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Мир

Погодный апокалипсис: во Франции выпал град размером с теннисный мяч (фото, видео)

22:23 7 июля 2019 177
Град
Инф. «ФАКТОВ»

После шторма, обрушившегося на Францию в июне, 6 июля во время грозы во французском регионе Овернь-Рона-Альпы выпал град размером с теннисный мяч. Метеорологическая служба сообщила, что суббота стала рекордным днем этого года по количеству зафиксированных молний: в течение дня зафиксировано 73,7 тысячи электрических разрядов, преимущественно в Овернь-Рона-Альпы.

Накануне национальная метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний — оранжевый — уровень погодной опасности более чем в 20 департаментах страны. На данный момент грозы во Франции закончились, повышенный уровень тревоги снят, пишет «Сегодня».

Как писали «ФАКТЫ», в июне в Украине также прошел сильный град. Так, в Тернопольской области после сильной жары начался град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сняли удар стихии на видео — на кадрах видно, как огромные ледяные шары накрыли огороды, побили капусту и помидоры, посбивали с деревьев орехи и вишни.

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