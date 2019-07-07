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Погодный апокалипсис: во Франции выпал град размером с теннисный мяч (фото, видео)
После шторма, обрушившегося на Францию в июне, 6 июля во время грозы во французском регионе Овернь-Рона-Альпы выпал град размером с теннисный мяч. Метеорологическая служба сообщила, что суббота стала рекордным днем этого года по количеству зафиксированных молний: в течение дня зафиксировано 73,7 тысячи электрических разрядов, преимущественно в Овернь-Рона-Альпы.
Накануне национальная метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний — оранжевый — уровень погодной опасности более чем в 20 департаментах страны. На данный момент грозы во Франции закончились, повышенный уровень тревоги снят, пишет «Сегодня».
#Orages de grêle hier en #Auvergne Source: https://t.co/BuoiXd1EBT pic.twitter.com/DJ5uzxxekQ— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 7, 2019
Как писали «ФАКТЫ», в июне в Украине также прошел сильный град. Так, в Тернопольской области после сильной жары начался град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сняли удар стихии на видео — на кадрах видно, как огромные ледяные шары накрыли огороды, побили капусту и помидоры, посбивали с деревьев орехи и вишни.
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