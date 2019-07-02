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Сюмар поддержала призыв журналистов остановить ползучую оккупацию информпространства Украины
Народный депутат Украины, председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, кандидат от партии «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар поддержала обращение бывших работников телеканала ZIK, «Медіарух» и общественных организаций с призывом к руководству государства и органам правосудия остановить ползучую оккупацию медийного пространства Украины.
«Поддерживаю коллег. И попутно обращаюсь к СБУ все-таки делать свою работу и исследовать российское гибридное вмешательство с целью оккупации информационного пространства Украины. Факты, расследования и соответствующие выводы суда. СМИ — это оружие и влияние на мозг. Такие действия — информационный терроризм, цель которого превратить Украину в Малороссию», — написала Сюмар на своей странице в Facebook.
Как известно, кум российского президента Владимира Путина, лидер «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук концентрирует свои медийные активы в Украине, в частности, через своего доверенного соратника он получил контроль над телеканалом ZIK. Ранее таким же образом он получил контроль над телеканалами «112» и «NEWSONE».
«Виктор Медведчук и его политическая сила не скрывают намерения вернуть Украину в зону политического и экономического влияния России. Медиаресурс при этом используется как орудие давления на власть и формирование общественного мнения. Именно поэтому ведущие и журналисты телеканала ZIK после объявления о смене собственника начали массово увольняться по собственному желанию. Это самое массовое добровольное увольнение из медиа в истории Украины», — говорится в заявлении украинских медийщиков.
«Мы, журналисты, которые добровольно ушли из медиагруппы Медведчука, а также участники „Медіаруху“, общественные организации, которые присоединяются к этому заявлению, выражаем протест против ползучей российской оккупации украинского медиапространства», — говорится в обращении.
Подписанты заявления обратились к президенту Зеленскому, правоохранительным органам, коллегам и общественности с призывом противостоять оккупации информационного пространства Украины.
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